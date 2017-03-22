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Кто и как наживается на "Евровидении"

Фото: Dni.Ru
"Евровидение" превратилось из конкурса песни и талантов в машину по зарабатыванию больших денег. Успех гарантирован только при наличии скандала: будь это бородатая женщина или мужчина с накладной грудью.

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прочитано 3531 раз
В 50-х годы прошлого века, когда "Евровидение" только зарождалось и глаза его организаторов еще не горели блеском наживы, а миллионы фунтов, франков и немецких марок не жгли карманы исполнителям и их продюсерам, задачи конкурса кардинально отличались от нынешних. Конечно, и тогда финансовая составляющая шоу имела значение, но, прежде всего, речь шла о поиске настоящих талантов в европейских странах.

Ни секрет, что "Евровидение" серьезно повлияло на известность участвовавших в нем артистов. Например, легендарная группа ABBA и певица Селин Дион стали всемирно известными после триумфальных выступлений на песенном фестивале. И эта популярность была не однодневной, как, скажем, у бородатой Кончиты Вурс или Верки Сердючки, которые благодаря эпатажу заработали большие деньги и ушли со сцены. Ушли не потому что устали, а из-за отсутствия на них спроса.

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 Евровидение-2017 на Украине

Сюжеты Евровидение-2017 на Украине

Получается, что "Евровидение" опустилось сейчас до банального извлечения "быстрых" денег из скандалов и выворачивания грязного белья. Не говоря уже о том, что конкурс из песенного превратился в политический. Да и деньги вокруг него крутятся немалые, правда, не все цифры есть в открытом доступе. Организатор конкурса – Европейский вещательный союз, в него входят 73 телекомпании из 56 стран мира, причем, не только европейские. Каждая из них вносит свой годовой взнос на право трансляции "Евровидения", он не одинаков для всех. Самый большие вложения делают развитые европейские страны – порядка 400 тысяч евро.

Из общего котла ЕВС оплачиваются, в том числе, и расходы на проведение конкурсов в конкретной стране. Но и сама страна тоже вносит лепту из своего бюджета в организацию у себя "Евровидения" плюс к этому дополнительно привлекая спонсоров. Расходы могут быть очень разными: от 5 миллионов долларов до миллиарда. К примеру, в Азербайджане в 2012 году стоимость "Евровидения" оказалась чудовищной: государство потратило 46 миллионов долларов на подготовку концертов, еще 131 миллион на строительство концертного зала. Общая стоимость конкурса достигла 800 миллионов долларов. Россия в 2005 году выделила на проведение "Евровидения" около 12 миллионов долларов.

Кончита Вюрст. Фото: Ragnar Singsaas/Gettyimages.ru

Принимать у себя "Евровидения" – удовольствие не из дешевых и с каждым годом, по мере развития технологий, стоимость сметы увеличивается. Подготовка к конкурсу на Украине ознаменовалась кадровыми скандалами и финансовыми разборками. Сначала говорили о том, что конкурс в Незалежной вообще может не состояться из-за банального отсутствия денег. Потом деньги нашлись, но за последние четыре месяца принимающая страна дважды меняла организаторов проведения шоу.

Из-за отставания от графика в декабре 2016 года Национальная телекомпания Украины пригласила нового куратора – антикризисного менеджера Павла Грицака, но почему-то с приходом Грицака смета выросла на 50% до 15 миллионов долларов. Вскоре поползли слухи о том, что подготовка к мероприятию тормозится из-за стремления организаторов распределить между собой денежные потоки.

Верка Сердючка. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

Распилить бюджет конкурса на стадии подготовки – это лишь один из способов неплохого заработка на "Евровидении". Музыкальные продюсеры и воротилы шоу-бизнеса из любой страны могут озолотиться благодаря шоу. Для этого не нужно искать таланты, достаточно пристегнуть объемную женскую грудь к мужчине, надев на него женское платье или выпустить на сцену женщину с бородой. Какие-то необыкновенные вокальные данные при этом даже и не нужны. Скандал в любом случае обеспечен, а, значит, и огромное внимание со стороны публики: "Евровидение" ежегодно смотрят 600 миллионов зрителей во всем мире.

После этого исполнителя даже не нужно раскручивать в прессе и на телевидении – о нем напишут и расскажут без этих условностей. Контракты, гастроли, показы, реклама и прочие абсолютно легальные способы пополнить кошелек помогут один-два, а, может даже, и три года оставаться в тренде популярности и загребать деньги лопатой.

Lordi. Фото: Sean Gallup/Gettyimages.ru

Сегодня сотни людей рассматривают "Евровидение" исключительно как бизнес, тысячи – принимают участие в его организации, миллионы признают, что конкурс превратился в политический инструмент. Но при этом "Евровидение" все равно остается красочным и запоминающимся шоу. А шоу, как известно, должно продолжаться…

Автор: Александр Пельт22 марта 2017, 21:59

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