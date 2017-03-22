Сколько потеряет Украина после отмены переводов из России

Госдума одобрила запрет на использование иностранных платежных систем переводов из России на Украину. Гражданам Незалежной, работающим в России, теперь придется искать новые способы отправки денег на родину.

Эти меры стали ответным шагом на аналогичные ограничения со стороны Киева, которые он ввел в конце 2016 года. Украина запретила деятельность российских платежных системам и сервисов электронных платежей, среди которых "Яндекс.Деньги" и "Киви". В результате, украинцы, находящиеся в России, которым нужно было перевести деньги или оказать финансовую помощь родственникам, были вынуждены обращаться к операторам международных платежных систем, и это сыграло им на руку.

Сегодня, несмотря на все проблемы между Москвой и Киевом, экономика Украины сильно зависит от своих же граждан, которые зарабатывают в России. Например, в 2015-м украинцы отправили на родину более 5 миллиардов долларов, а это около 6 процентов всего ВВП страны. После того, как запрет, принятый Госдумой, вступит в силу, у украинских трудовых мигрантов останется возможность переводить деньги со счета на счет или перевозить свои заработки через границу в виде наличных. Подобная практика, впрочем, серьезным образом ударит по доходам украинской госказны.

Эксперт в области финансов Павел Нефидов в эфире радио Sputnik назвал эту меру созданием равных условий для всех игроков. "Для украинцев, которые работают на российском рынке, возникнет ситуация, когда им придется окольными путями, через две-три компании проводить свои денежные переводы. Естественно, это будет значительно дороже, чем это было раньше", – отметил эксперт.

"Самый простой вариант сейчас, получается, обналичить денежные средства, положить их в карман и попытаться выехать на Украину, чтобы там эти денежные средства оставить. Но не будем забывать про таможенные органы, которые могут поинтересоваться, откуда такая большая сумма наличных денежных средств", – сказал в интервью РЕН ТВ экономист Антон Шабанов.

Первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский отметил, что переводы на Украину из разных стран исчисляются миллиардами долларов, что для находящейся в плачевном состоянии экономики является хорошей внешней подпиткой, а замдекана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев посетовал, что Москва долго раскачивалась, прежде чем ввести ограничительные меры. "Украина запретила работу российских платежных систем уже давно. Безобразие, что мы так долго думали, прежде чем принять эту зеркальную меру, и тем самым создали для Киева иллюзию безнаказанности", – сказал экономист в интервью сетевому изданию "Антимайдан".