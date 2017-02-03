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США перекрыли поток денег для Порошенко

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали о финансовой поддержке со стороны других государств и некоторых международных организаций, которую ожидают получить в этом году в Киеве. Как признались в главном монетарном учреждении страны, на ранее ожидаемую помощь от США Украине надеяться в этом году не стоит.
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Как говорится в обнародованном ежеквартальном инфляционном отчете Нацбанка Украины, получения одного миллиарда долларов от размещения еврооблигаций под госгарантии Соединенных Штатов в этом году не ожидается. Кроме этого, с большой долей вероятности уменьшится сумма выделенных Киеву средств от Международного валютного фонда (МВФ). Более того, если раньше в финансовой организации "без вопросов" выдавали деньги на поддержку режима Порошенко, то в этот раз Украина может и вовсе остаться без этих средств.

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Если же режим Порошенко все-таки сможет выбить очередной кредит у МВФ, то он составит порядка 4,6 миллиарда долларов. В любом случае это меньше ранее планировавшихся 5,4 миллиарда. Кроме того, в Киеве ожидают более миллиарда долларов от Евросоюза, а также порядка 300 тысяч долларов от неназванных источников, именуемых в отчете как "другие".

При этом стоит отметить, ранее в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп готовит масштабную проверку всех выделенных режиму Порошенко средств за последние несколько лет. Как прокомментировали в американском издании RealClearDefense, результаты проверки могут оказаться совсем неприятными для Киева, прежде всего для главы украинского государства.

Все дело, считают аналитики, в плохой организации власти и чиновничьего аппарата в стране, а также тотальной коррупции, из-за чего, скорее всего, немалая часть выделенных Вашингтоном средств пошла совсем не по назначению. "В случае, если ситуация на Украине не изменится, прагматичный Трамп и его советники могут признать Украину плохой целью для инвестиции и дистанцироваться от происходящих там процессов", – пишет RealClearDefense, добавляя при этом, что Трамп может потребовать от Порошенко возврата ранее выделенных Вашингтоном Киеву средств.


Автор: Иван Поляков3 февраля 2017, 19:08

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