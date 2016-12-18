Киев объяснил отключение электричества кибератакой

Начальство украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" назвали причину отключения электричества в ряде районов северной части правобережья Киева. В организации полагают, что всему виной – атака хакеров.

Объяснение сбоя на подстанции "Северная", в результате которого часть Киева осталась без света, разместил в своем Facebook начальник "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. "Пока основной версией является внешнее вмешательство через сети передачи данных. Наши специалисты по кибербезопасности обещают предоставить отчет в ближайшее время", – написал он.

Ковальчук отметил, что специалисты компании "оперативно перевели оборудование в ручной режим управления и уже через 30 минут начали восстанавливать питание". Руководитель также попросил прощения у всех пострадавших от инцидента. "Не обвиняйте "Киевэнерго", на этот раз их вины нет", - добавил он.

Напомним, в июле 2016 года австрийский журнал Contra Magazin опубликовал материал, в котором рассказывается о плачевном состоянии в отрасли электроэнергетики на Украине. ТЭС день не могут производить достаточно электричества, потому что большинство угольных шахт в стране находятся в областях на востоке, контролируемых ополченцами.

Кроме того, в сложившихся условиях все шахты Украины могут вырабатывать на треть меньше угля, чем могли бы, и в среднем – вполовину меньше, чем пять лет назад. Проблема усугубляется тем, что из-за недостатка средств Украина не может импортировать уголь, а из-за дефицита госбюджета нет возможности и поддержать кредитами предприятия, занимающиеся добычей угля, утверждал автор статьи.