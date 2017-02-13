Порошенко поймали на поставках конфет "ИГ"

Продукцию кондитерской компании Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, приобретают террористы в Сирии. Об этом в интервью изданию "Апостроф" заявил глава запрещенной в России радикальной организации Меджлис крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

По его словам, Порошенко продает свою продукцию всем, кому только можно, в том числе членам террористической организации "ИГ" (запрещена в России. – Прим. ред.). "И обвинить Roshen тоже нельзя, потому что они продают всем: и узбекам, и киргизам, даже у ИГИЛ, оказывается, есть Roshen", – заявил руководитель Меджлиса.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко понес значительные убытки из-за закрытия принадлежащей его компании фабрики в Липецке. По словам представителей Roshen, на столь радикальные шаги главу украинского государства толкнула неблагоприятная экономическая и политическая обстановка, сложившаяся за последние годы вокруг предприятия. Кроме того, в холдинге Порошенко подчеркнули, что с 2013 года производство на липецкой фабрике сократилось втрое.

Как ранее отметили эксперты, Порошенко вывел свой шоколадный актив с российского рынка в преддверии выборов в Раду. По их мнению, фабрика в Липецке вместе с миллионными дивидендами принесла лидеру Украины и "ушат критики", крайне нежелательный для него сейчас, в период предвыборной кампании, заявил политолог Андрей Золотарев.