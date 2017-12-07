Россияне спешно избавляются от валюты

В этом году наши соотечественники больше продают иностранную валюту, чем покупают ее. Такую тенденцию отметили специалисты Центра развития Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в своем мониторинге "О чем говорит ВВП".

Потеря интереса к валюте связана с низкой выгодой вложений в них и с укреплением рубля. По данным ЦБ, в сентябре спрос на покупку долларов и евро упал.

Так, во втором квартале этого года чистое предложение валюты выросло до 6,2 миллиарда долларов, что составляет 1,6% ВВП. Спрос на зарубежные деньги в июле и августе рос на фоне сезона отпусков. В сентябре эта динамика приостановилась.

В этом году курс рубля остается стабильным. С начала года он вырос по отношению к доллару на 1,6%. Один из авторов мониторинга, замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов прогнозирует, что в ближайшие годы у россиян вряд ли появится большой спрос на покупку долларов и евро.

"Люди начнут скупать валюту, если почувствуют приближение новой девальвации рубля. Скорее россияне будут распродавать старые сбережения, которые были сделаны еще много лет назад", – цитирует эксперта газета "Известия".

Профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) Михаил Портной не согласен с коллегой. Он ожидает, что к Новому году спрос населения на покупку долларов и евро увеличится.

"К концу года, как обычно, компании и бюджетные организации начнут выплачивать работникам премии. Это приведет к тому, что население пойдет обратно менять рубли на евро и доллары", – поделился Портной. По его ожиданиям, к Рождеству курс рубля может снизиться до 63 рублей за доллар на фоне вновь повысившегося интереса.