Центробанк рассчитал индекс оливье

Глава Банка России Эльвира Набиуллина представила в Госдуме основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов. Перед этим она дала прогноз, какими будут итоги текущего года. По словам руководителя регулятора, у россиян ощущение инфляции заметно выше реальных показателей. Для примера Набиуллина предложила посчитать рост цен на основе "индекса оливье" и "индекса селедки под шубой".

Выступая перед депутатами Госдумы, глава Банка России отметила, что регулятор старается добиться доверия населения. Правда, как призналась Эльвира Набиуллина, ощущение инфляции у людей гораздо выше. Чтобы россиянам было проще понимать темпы роста цен, в ЦБ предложили оценивать их по двум простым индексам.



Председатель Банка России назвала их новогодними. По ее словам, они позволяют отследить увеличение цены на наборы продуктов для традиционных новогодних блюд.

"Салат оливье за год подорожал на 1,2%, приготовить его стоит около 312 рублей, – рассказала глава регулятора. – Селедка под шубой подешевела на 0,9%, стоит чуть больше 150 рублей".

Одна из задач ЦБ, сообщила парламентариям Эльвира Набиуллина – это добиться доверия населения к планам по инфляции. При этом, она заверила, что пересматривать цель в 4% по итогам года Центробанк не намерен.

Согласно прогнозам регулятора, рост российской экономики в 2018-2020 году составит 1,5-2%. То есть, темпами, близкими к потенциальным, пояснила глава Банка России.

Она считает, что последствия шока от падения цен на нефть в 2014-2015 годах экономика страны уже практически преодолела. По итогам текущего года ожидается положительная динамика.

"Это те темпы роста, которые определяется в первую очередь структурой нашей экономики, а не внешними факторами".

"По предварительным оценкам, темп прироста ВВП в четвертом квартале 2017 года был почти такой же, как в третьем" – заявила председатель Банка России.Наши текущие оценки показывают, что темп прироста экономики в этом году будет около 1,8%", В дальнейшем ожидается прирост экономики на 1,5−2% в течение ближайших трех лет (при базовом сценарии, исходящем из цены на нефть в 42 доллара за баррель).