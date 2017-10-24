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Елизавета II обогатилась на скачках на $9 миллионов

Фото: GLOBAL LOOK press/Ray Tang
Королева Великобритании Елизавета II – известная любительница лошадей. Однако животные для монаршей особы – не только отдушина, но и солидный источник дохода.
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Журналисты узнали, что за последние 30 лет победы королевских лошадей на скачках Елизавета II заработала почти девять миллионов долларов призовых денег (6,7 миллиона фунтов стерлингов), сообщает The Telegraph. В 2016 году азартное развлечение принесло британской монаршей особе 557,6 тысячи фунтов стерлингов (734 тысячи долларов).

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Представители Букингемского дворца отказались комментировать то, на что именно тратятся заработанные на скачках деньги, добавив, что это частная информация. Впрочем, как предполагает издание, средства идут на тренировку лошадей. 

По информации газеты, королева давно увлекается коневодством и читает соответствующие профильные журналы. Кроме того, Елизавета II регулярно навещает своих питомцев в конюшнях поместья Сэндрингем. 

Самой успешной лошадью королевы является Мерлин. Животное уже выиграло три скачки из восьми, заработав в общей сложности 21 768 фунтов стерлингов (около 29 тысяч долларов). Когда королевские лошади заканчивают спортивную карьеру и больше не могут участвовать в скачках, они остаются на попечении Елизаветы II и получают пенсию.

Автор: Рудольф Великолепный24 октября 2017, 15:06

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