Доктор экономических наук Михаил Делягин прокомментировал ситуацию с "Югрой". По его словам, "банкротство банка "Югра" было непонятным".

"Увеличение "дыры" в капитале "Югры" до 86 миллиардов рублей связано с тем, что временная администрация банка раздувает резервы под выданные банком кредиты добросовестным заемщикам. Резкое падение качества активов происходит после отзыва лицензии у банка", – цитирует эксперта Infox.



"Потому что одно дело – возвращать кредит банку, который нормально работает, а другое – возвращать банку дезорганизованному. Есть общее правило, по которому при назначении временной администрации в банк-банкрот в этом банке вдруг возникает дыра и стремительно разрастается...", – рассказал экономист.

Делягин выразил уверенность, что "паника в банковском сообществе начала нарастать" после проблем у "Югры". "А "Открытие" со своими проблемами, может быть, могло бы жить еще очень долго", – цитирует агентство infox.ru эксперта.

Напомним, 10 июля Центробанк своим решением приостановил полномочия акционеров и руководства "Югры", передав управление банком под контроль АСВ. Помимо этого, был установлен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Деньги вкладчикам начали выдавать во второй половине июля. В Генпрокуратуре, в свою очередь, выступили в защиту банка. В ведомстве назвали претензии ЦБ безосновательными.