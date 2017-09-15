Делягин прокомментировал ситуацию с "Югрой"

Теракт в Лондоне Умерла певица из группы "Банд'Эрос" Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Пятница 15 сентября
Лента новостей
19:32
Снявший "Физрука" Том Сойер встретил своего принца
19:20
Дана Борисова вычеркнула из своей жизни сестру
18:42
Кинокритики назвали "Матильду" достойным фильмом
18:29
Секс с 70-летней актрисой попал на видео
18:27
Зрители плачут из-за закрытия "Жди меня"
17:59
Госдума засучила рукава
17:51
В России создают технологии для считывания мыслей
17:35
Вор забил старушку молотком из-за трех тысяч рублей
17:04
В Москве наступил апокалипсис
16:47
В России представлен новый эффективный противораковый препарат
16:40
В Москве лось уплыл от полицейских
16:28
Ветлицкая грязно выругалась в ответ на травлю
16:21
Москва ускоряет темпы строительства метро
16:16
Что случилось с лицом Юлии Рутберг
15:48
Модный показ в Стамбуле закончился "расчлененкой" на подиуме
15:32
Зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна
15:23
Туры на Хайнань подешевеют на 30%
15:03
Назван главный вирус-"убийца" человека
14:58
Рудковская оказалась лишней на собственном венчании
14:55
Лучший способ успокоить детей
14:45
Полицейский ногами избил официантку в центре Москвы (видео)
14:41
Трамп возмутил своим невежеством американцев
14:40
Сластолюбец из "Дома-2" вымаливает прощение у пассии
14:32
Россиянка попала в эпицентр теракта в Лондоне
14:30
Возле метро "Выхино" полицейские поймали лося (видео)
14:26
В ТЦ "Водный" в Москве случился пожар
14:11
Форум по безопасности прошел в Сколково
14:10
Кто становится жертвой скандального секс-гуру
13:57
В Подмосковье у пенсионера угнали Lexus за 6 миллионов
13:54
Звезда сериала "Воронины" сбросила более 20 кг
13:47
Грезящему о Крыме Порошенко предложили протрезветь
13:44
"Кто такой Познер?": Киселев высказался о войне Первого и "России"
13:43
В Кремле с нетерпением ждут "Матильду"
13:43
Сати Казанова покинула Россию перед свадьбой
13:14
После урагана дочь Игоря Николаева в плачевном состоянии
13:08
МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве
13:07
Дроздов раскрыл секрет долголетия самого старого кота
13:05
Врачи разучились диагностировать рак
12:49
Разведенная Бледанс передала сына бывшему мужу
12:47
Умер торгпред России в Нидерландах
12:37
Взрыв в лондонской подземке признали терактом
12:36
Родившая Мария Бутырская вывела в свет детей
12:27
Семью атаковал жуткий розовый носок
12:19
Совет на выходные
12:19
В лондонской подземке нашли вторую бомбу
12:11
Эдита Пьеха откровенно назвала внука эгоистом
12:05
Пассажиры топтали друг друга после взрыва в метро
11:49
Панин жестко поиздевался над Поклонской
11:43
Хирург надавал подзатыльников потерявшему глаз ветерану
11:39
Депутаты откажутся от обеда ради избирателей
11:35
Россиянам показали новую "ГАЗель"
11:14
Рогозин пристыдил Овечкина за отказ от Олимпиады
11:12
Крокодил разорвал справившего в кустах нужду журналиста
11:09
Порошенко объявил набор "друзей" для возврата Крыма
11:03
Модель с новым черепом начала вторую жизнь
10:59
Главные события Москвы с 15 по 21 сентября
10:51
В метро Лондона произошел взрыв
10:50
Эпатажную певицу срочно госпитализировали с сильными болями
10:29
Путин и Лукашенко утерли нос Пентагону
10:29
Российские извращенцы уделали Запад
10:26
В Шереметьево при посадке лайнера "Аэрофлота" случилось ЧП
10:10
США поймали на попытке купить выборы в России
09:57
Ученые признали кошек жидкими
09:49
В Москве объяснили ситуацию с парковкой у посольства США
09:38
Умер самый старый кот в мире
09:33
В Москве из окна автомобиля вытащили 1,5 миллиона
09:26
Переставший сниматься Григорий Антипенко переключился на "Дом-2"
09:14
Найден способ продлить жизнь с помощью еды
09:06
Известная ведущая рассказала о горе в семье
08:50
Земля погибнет из-за взрывов на Солнце
08:43
Школьник с пистолетом ограбил москвичку
08:40
Неожиданная версия смерти Рады Змихновской
08:34
Опечаленный Овечкин сделал заявление
08:24
Норвежский врач убил боровшегося с раком 6-летнего россиянина
08:15
Певица Нюша в прозрачном платье вышла на сцену
08:13
Грязно оскорбившие Путина немцы приползли с извинениями
07:54
На северо-востоке Москвы в аварии пострадали четыре человека
22:48
5 самых необычных детских научных изобретений
22:07
Огурцы лучше всего растут под регги и Цоя
21:50
В Москве из торгового центра похитили банкомат с 3,6 млн рублей
21:38
На бывшего мужа Бледанс напали после развода
21:27
В России объявили о победе над раком крови
21:26
Разгром "Зарядья": вандализм по неосторожности или психическое отклонение
21:09
Дима Билан о своей болезни: Били долго и упорно
21:00
Победительница шоу "Голос" о блате и взятках у Агутина
20:58
К миллиардеру Исмаилову нагрянули с обыском из-за двойного убийства
20:52
ОНФ определил приоритеты работы на новый законодательный сезон
20:51
Известный ресторатор сцепился с Лолитой
20:39
Максакова раскрыла неожиданный поступок Малахова перед Эрнстом
20:32
Ивантеевскому стрелку предъявлено обвинение
20:16
Отец Липницкой готов на крайние меры
19:46
На фиолетовой ветке столичного метро встали поезда
19:30
Страшные подробности расстрела женщины на улице в Москве
19:26
Как жила Рада Змихновская
18:50
Россию хотят отстранить от Олимпиады 2018 года
18:44
Дочь Юдашкина залезла в ванну в одежде и туфлях
18:26
Змихновская умерла после побега мужа-преступника
18:15
На Западе отреклись от назойливой Украины
18:06
Как актер-каратель Пашинин зарабатывал на России
17:53
Женщина убила любовника за попытку уйти к другой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак назвала Урганта бездарным поваренком
Онкобольной Задорнов отказался идти по пути Фриске
На Первом канале со скандалом закрыли "Жди меня"
Победительница шоу "Голос" о блате и взятках у Агутина
Юного друга Успенской увезли к хирургу после утех в постели
Змихновская умерла после побега мужа-преступника
Экономика

Делягин прокомментировал ситуацию с "Югрой"

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Доктор экономических наук Михаил Делягин прокомментировал ситуацию с "Югрой". По его словам, "банкротство банка "Югра" было непонятным".
прочитано 282 раза

"Увеличение "дыры" в капитале "Югры" до 86 миллиардов рублей связано с тем, что временная администрация банка раздувает резервы под выданные банком кредиты добросовестным заемщикам. Резкое падение качества активов происходит после отзыва лицензии у банка", – цитирует эксперта Infox.

ПО ТЕМЕ

За "Югру" продолжается борьба

В процесс по делу "Югры" вступает бизнес-омбудсмен

Вкладчики "Югры" обратились к Набиуллиной

"Потому что одно дело – возвращать кредит банку, который нормально работает, а другое – возвращать банку дезорганизованному. Есть общее правило, по которому при назначении временной администрации в банк-банкрот в этом банке вдруг возникает дыра и стремительно разрастается...", – рассказал экономист.

Делягин выразил уверенность, что "паника в банковском сообществе начала нарастать" после проблем у "Югры". "А "Открытие" со своими проблемами, может быть, могло бы жить еще очень долго", – цитирует агентство  infox.ru эксперта.

Напомним, 10 июля Центробанк своим решением приостановил полномочия акционеров и руководства  "Югры", передав управление банком под контроль АСВ. Помимо этого, был установлен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Деньги вкладчикам начали выдавать во второй половине июля. В Генпрокуратуре, в свою очередь, выступили в защиту банка. В ведомстве назвали претензии ЦБ безосновательными.

15 сентября 2017, 17:28

комментарии

Политика

Трамп возмутил своим невежеством американцев
Грезящему о Крыме Порошенко предложили протрезветь
Депутаты откажутся от обеда ради избирателей
Путин и Лукашенко утерли нос Пентагону

Шоу-бизнес

Хитрая Рудковская ни копейки не потратила на венчание
Что случилось с лицом Юлии Рутберг
Рудковская оказалась лишней на собственном венчании
Сластолюбец из "Дома-2" вымаливает прощение у пассии

Проишествия

Полицейский ногами избил официантку в центре Москвы (видео)
Россиянка попала в эпицентр теракта в Лондоне
Возле метро "Выхино" полицейские поймали лося (видео)
Пассажиры топтали друг друга после взрыва в метро

Lifestyle

В Кремле с нетерпением ждут "Матильду"
Мультфильм "Маша и медведь" назвали символом русской агрессии
Дочь Георгия Буркова обвинила врачей в его смерти
Известный голливудский актер рассказал о съемках в порно
Происшествия

Россиянка попала в эпицентр теракта в Лондоне

Во время взрыва она не пострадала
Шоу-бизнес

Что случилось с лицом Юлии Рутберг

Знаменитая актриса изменилась до неузнаваемости
Шоу-бизнес

Ветлицкая грязно выругалась в ответ на травлю

Артистка сделала заявление для журналистов
Шоу-бизнес

Дана Борисова вычеркнула из своей жизни сестру

Телеведущая не видела ее много лет

Гороскоп

Совет на выходные
После вспышек на Солнце людям пообещали по личному концу света
Лишние люди истощают Иосифа Кобзона
Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года

Фоторепортажи

Родившая Мария Бутырская вывела в свет детей
Модель с новым черепом начала вторую жизнь
Певица Нюша в прозрачном платье вышла на сцену
Дочь Юдашкина залезла в ванну в одежде и туфлях

Спорт

Рогозин пристыдил Овечкина за отказ от Олимпиады
Отец Липницкой готов на крайние меры
Россию хотят отстранить от Олимпиады 2018 года
Шарапова нервно засмеялась из-за вопроса о бойфрендах

Регионы

Хирург надавал подзатыльников потерявшему глаз ветерану
Изнасиловавшего 8 детей косматого педофила поймали в Сибири
Региональные выборы: битва стратегий
Жаждавшая селфи туристка залетела под мчавшийся Mercedes (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru