Делягин прокомментировал ситуацию с "Югрой"
"Увеличение "дыры" в капитале "Югры" до 86 миллиардов
рублей связано с тем, что временная администрация банка раздувает резервы под
выданные банком кредиты добросовестным заемщикам. Резкое падение качества
активов происходит после отзыва лицензии у банка", – цитирует эксперта
Infox.
"Потому что одно дело – возвращать кредит банку, который нормально работает, а другое – возвращать банку дезорганизованному. Есть общее правило, по которому при назначении временной администрации в банк-банкрот в этом банке вдруг возникает дыра и стремительно разрастается...", – рассказал экономист.
Делягин выразил уверенность, что "паника в банковском сообществе начала нарастать" после проблем у "Югры". "А "Открытие" со своими проблемами, может быть, могло бы жить еще очень долго", – цитирует агентство infox.ru эксперта.
Напомним, 10 июля Центробанк своим решением приостановил полномочия акционеров и руководства "Югры", передав управление банком под контроль АСВ. Помимо этого, был установлен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Деньги вкладчикам начали выдавать во второй половине июля. В Генпрокуратуре, в свою очередь, выступили в защиту банка. В ведомстве назвали претензии ЦБ безосновательными.
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