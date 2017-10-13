Аршавина бросила жена Умер бывший муж Распутиной Нелепая гибель россиянки в Доминикане Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

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Общество

Ведущий шоу "Время покажет" набросился на американца в эфире

Артем Шейнин. Кадр youtube.com
Очередной выпуск политического шоу "Время покажет" на Первом канале чуть было не закончился потасовкой. Ведущий программы Артем Шейнин разозлился на гостя из США, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес России.
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Выпуск шоу был посвящен российским флагам, пропавшим с дипломатических объектов в США. В разгар жарких споров американский журналист Майкл Бом позволил себе перебить ведущего. В ответ на это разъяренный Артем Шейнин начал угрожать гостю программы.  

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"Вот ты меня не беси! Я специально в начале программы сказал, что воспринимаю такое поведение по отношению к нашему флагу... А то я тоже с тебя какой-нибудь флаг сниму", – цитирует его "Комсомольская правда". 

"Вы такие смелые только языком болтать!" – дерзко ответил Шейнину американец. Эти слова еще больше разозлили ведущего. Он подскочил к Бому и в ярости схватил его за пиджак. "Ты что думаешь, я только языком могу? Ты что меня провоцируешь? Я тебе сказал сидеть? Сиди!" – гневно заявил он. 

Потасовку разняла соведущая Артема Шейнина Екатерина Стриженова. Однако американец не ушел с программы, а, наоборот, смело крикнул ведущему о том, что "шоу получилось". Позже Бом признался, что не держит зла на российского коллегу и что это была естественная реакция на его слова.

Ранее стало известно, что со зданий консульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне были сняты российские флаги. В Госдепе США не стали объяснять свой поступок, заявив лишь, что теперь государственные символы хранятся внутри зданий. Представители нашей страны расценили этот поступок как провокацию. 

Автор: Рудольф Великолепный13 октября 2017, 09:14

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