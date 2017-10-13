Ведущий шоу "Время покажет" набросился на американца в эфире
Выпуск шоу был посвящен российским флагам, пропавшим с дипломатических объектов в США. В разгар жарких споров американский журналист Майкл Бом позволил себе перебить ведущего. В ответ на это разъяренный Артем Шейнин начал угрожать гостю программы.
"Вот ты меня не беси! Я специально в начале программы сказал, что воспринимаю такое поведение по отношению к нашему флагу... А то я тоже с тебя какой-нибудь флаг сниму", – цитирует его "Комсомольская правда".
"Вы такие смелые только языком болтать!" – дерзко ответил Шейнину американец. Эти слова еще больше разозлили ведущего. Он подскочил к Бому и в ярости схватил его за пиджак. "Ты что думаешь, я только языком могу? Ты что меня провоцируешь? Я тебе сказал сидеть? Сиди!" – гневно заявил он.
Потасовку разняла соведущая Артема Шейнина Екатерина Стриженова. Однако американец не ушел с программы, а, наоборот, смело крикнул ведущему о том, что "шоу получилось". Позже Бом признался, что не держит зла на российского коллегу и что это была естественная реакция на его слова.
Ранее стало известно, что со зданий консульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне были сняты российские флаги. В Госдепе США не стали объяснять свой поступок, заявив лишь, что теперь государственные символы хранятся внутри зданий. Представители нашей страны расценили этот поступок как провокацию.
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