Украина готовится к дефолту

Украина надеется отсрочить дефолт по внешним обязательствам и отдать кредиторам до 2019 года 11 миллиардов долларов. Но для этого Киеву нужно влезть в новые долги, иначе крах экономки неизбежен.

Министр финансов Украины Александр Данилюк отчитался о том, что его ведомство сняло риск возможного дефолта в 2019-2020 годах. По его словам, правительство будет погашать долги за счет сокращения затрат, а не повышения налогов в 2018 году.

Заявления украинских чиновников, правда, не приносят радости пенсионерам. Верховная рада параллельно с отчетами министров ужесточает пенсионное законодательство – увеличивает страховой стаж и снижает коэффициент начисления выплат. Делается это для того, чтобы Киев смог получить очередной транш кредита от Международного валютного фонда.

Заместитель министра финансов Юрий Буца пояснил согражданам, что в 2018 году власти Украины планируют привлечь рекордные восемь миллиардов долларов кредитных средств. Почему-то чиновник не рассказал, из каких источников Киев собирается возвращать эти немалые деньги, сообщает Regnum.

В свою очередь лидер партии "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук прогнозирует, что население станет разменной монетой в торге с МВФ, как это было не раз. "Во Всемирном банке уже выступили с требованием убрать из законодательства нормы, хотя бы отдаленно напоминающие социальную защиту граждан", – отметил политик.

Между тем инвесторы снижают свою активность на Украине: они не хотят рисковать деньгами, вкладывая их в проблемную экономику. Эксперты делают неутешительный вывод: не желая реформировать страну, правящая элита в Киеве рискует потерять западную финансовую поддержку в преддверии президентских и парламентских выборов на Украине, намеченных на 2019 год.