Запад возмутило богатство украинских чиновников

Траты официального Киева на зарплаты чиновникам вызвали удивление на Западе. Как отметил замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон, очень высокие расходы на содержание госаппарата могут оказать самое негативное влияние на экономику страны и ее социальный сектор.

По его словам, рост зарплат украинских чиновников был крайне высоким по сравнению с инфляцией. "Если такая ситуация сохранится, то это негативно скажется на рентабельности и конкурентной способности страны", – сказал Липтон в интервью изданию "Украинская правда".

Поэтому в Международном валютном фонде собираются внимательно изучить проект украинского бюджета на следующий год. "Чтобы бюджет соответствовал обязательствам по кредитной программе", – подчеркнул заместитель директора-распорядителя международной организации. Вместе с тем он добавил, что Киеву пока не стоит ожидать очередного транша от Фонда.

На фоне роста зарплат чиновников на Украине продолжается стремительное обнищание населения. О катастрофическом положении подавляющей части населения страны под властью "демократического" постмайданного руководства свидетельствуют данные Киевского международного института социологии. Ученые выяснили, что 50% украинцев не хватает денег даже на еду, а у 27,5% есть средства только на еду и первоочередные потребности.

В таких условиях неудивительно, что на Украине зафиксирован рекордно низкий уровень общественного благополучия. Согласно исследованию Киевского международного института социологии, более 70% граждан страны уверены, что нынешнее руководство ведет ее в неправильном направлении.





Напомним, в марте 2015 года Международный валютный фонд утвердил четырехлетнюю программу помощи Украине. Предполагалось выделить кредиты в размере 17,5 миллиарда долларов.

