Запад возмутило богатство украинских чиновников
По его словам, рост зарплат украинских чиновников был крайне высоким по сравнению с инфляцией. "Если такая ситуация сохранится, то это негативно скажется на рентабельности и конкурентной способности страны", – сказал Липтон в интервью изданию "Украинская правда".
Поэтому в Международном валютном фонде собираются внимательно изучить проект украинского бюджета на следующий год. "Чтобы бюджет соответствовал обязательствам по кредитной программе", – подчеркнул заместитель директора-распорядителя международной организации. Вместе с тем он добавил, что Киеву пока не стоит ожидать очередного транша от Фонда.
На фоне роста зарплат чиновников на Украине продолжается стремительное обнищание населения. О катастрофическом положении подавляющей части населения страны под властью "демократического" постмайданного руководства свидетельствуют данные Киевского международного института социологии. Ученые выяснили, что 50% украинцев не хватает денег даже на еду, а у 27,5% есть средства только на еду и первоочередные потребности.
В таких условиях неудивительно, что на Украине зафиксирован рекордно низкий уровень общественного благополучия. Согласно исследованию Киевского международного института социологии, более 70% граждан страны уверены, что нынешнее руководство ведет ее в неправильном направлении.
Напомним, в марте 2015 года Международный валютный фонд утвердил четырехлетнюю программу помощи Украине. Предполагалось выделить кредиты в размере 17,5 миллиарда долларов.
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