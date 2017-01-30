Порошенко начал финальный этап распродажи Украины

Кто победил в конкурсе "Мисс Вселенная" Влияние имени на судьбу Сто дней президента Трампа Дом-2
Экономика

Медведев назначил нового замглавы Минэкономразвития

Должность занял бывший руководитель секретариата председателя Центробанка
Экономика

Украинцам обещают бриллианты за оплату коммуналки

В Киеве придумали, как заставить граждан страны оплачивать подорожавшие услуги ЖКХ
партнеры
Понедельник 30 января
Лента новостей
00:02
Пугачева обнимала другого в присутствии Галкина
21:58
Мир поднял на смех эмблему украинского "Евровидения-2017"
21:55
Российским паралимпийцам запретили участвовать в отборе на Игры
21:43
В московском метро поймали мужчину с автоматом
21:36
В Минске простились с Александром Тихановичем
21:32
Врач вылетел из скорой от столкновения с иномаркой (видео)
21:12
Как развиваться острову Русский
21:07
Пассажирка московского метро сломала спину на эскалаторе
20:31
В Пензенской больнице пациентка 6 часов пролежала на полу (видео)
20:16
Тигры покусали человека в цирке Волгограда
19:55
Раскрыта тайна предсмертных видений
19:42
На севере Москвы произошла массовая драка
19:15
Раскрыта личность врача-насильника из Подольска
19:06
Финалистку "Мисс Украина" затравили за любовь к Москве
18:47
Жириновский пожаловался на подарок Прохорова
18:43
В России резко выросло число безработных
18:19
Неудачные наряды Гильдии актеров
18:17
Толерантная Меркель устроила Трампу взбучку
18:16
Москвичей предупредили о резком изменении погоды
18:10
В Махачкале мужчину придавило штангой (видео)
18:09
Полыгалову из "Дома-2" оттаскали за волосы из-за Барзикова
17:53
Бабкина поразила фото без макияжа
17:51
Фигуристка Погорилая попала в аварию
17:48
Десять фактов о РЭУ имени Плеханова
17:37
США изменили порядок выдачи виз россиянам
17:35
Янукович сделал признание по делу о Майдане
17:24
На Украине представили символы "Евровидения"
17:23
Ради спасения сына мужчина кинул его в руки приятелю (видео)
17:21
Бузовой вставляют палки в колеса
17:09
Петренко рассказал о новорожденном
16:57
Пристав запрыгнул на крыло самолета в погоне за нарушителем
16:53
Поляки разрешили России поделить Украину
16:52
Губерниев объяснил "демарш" украинцев во время гимна России
16:50
Под Москвой врач надругался над пациенткой после реанимации
16:50
Больной отец Валерии Гай Германики просит о помощи
16:47
Мешок посеял панику в метро Петербурга
16:43
Порошенко убивает украинцев ради симпатии Трампа
16:19
Хаски испугался зажима для волос (видео)
16:13
Стритрейсерша Багдасарян вернулась к обязательным работам
16:12
Мимика актрисы Вайноны Райдер восхитила соцсети
16:06
Гигинеишвили взял в заложники Михалкову
15:50
Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео
15:46
Что стало с дочерью Ксенофонтовой после скандала
15:45
Почему люди болеют
15:38
Мнение: "гоночный болид" Mercedes-AMG GLE 43 4Matic
15:29
Размеры могилы внучки Лебедева заинтересовали РПЦ
15:27
Ира Нельсон из Reflex прошла курс лечения в Дубае
15:24
Самые известные голливудские вонючки
15:23
Особое отношение Трампа к Путину оскорбило немцев
15:17
Назарбаев готовит специальное заявление
15:13
В США названы лучшие актеры
15:02
Секреты недорогого отдыха в пятизвездочных отелях
14:55
На Волге погибла школьница и пытавшаяся ее спасти собака
14:43
Тайны главных звезд советского кино: Любовь Орлова
14:41
Украинские боевики с балалайками блокировали банки России
14:39
Петренко стал отцом в четвертый раз
14:36
У Эштона Катчера сдали нервы из-за Кунис
14:34
Россиянин прославил свой чересчур спокойный город
14:05
Лаборатория WADA опровергла доклад Макларена
14:04
В чем сошлись Путин и Трамп
14:03
В Финляндии загорелся завод по производству красителей
14:03
Калининград начинает отсчет времени до чемпионата мира 2018
13:56
Шаляпина высмеяли за "бабулю"-американку
13:52
Тигр загрыз сэкономившего на билете туриста (видео)
13:50
Красавица-дочь Джоли вышла на улицу в шортах зимой
13:37
Пьяный турист из России устроил драку в самолете из-за туалета
13:33
За "Адмиралом Кузнецовым" следят три корабля НАТО
13:23
Украинский генерал распрощался с Севастополем
13:21
Значение имени Антон
13:16
ОНФ найдет хозяев мусору
13:08
Украина втянула российских биатлонистов в скандал с гимном
12:59
В Петербурге повар из Африки с тесаком напал на посетителя кафе
12:54
Бывшую пассию Телегина затравили фанаты Пелагеи
12:39
Отсидевший отец Прохора Шаляпина попал в психбольницу
12:36
Полицейские задержали перегородившего дорогу скорой автохама
12:31
Иветту Капралову похоронят в могиле Зельдина
12:24
В Москве появится площадь Фиделя Кастро
12:20
Садальский показал Максакову в купальнике
12:17
Застройщиков обязали стать окрытыми
12:17
Предполагаемому создателю "Шалтая-Болтая" продлили арест
12:08
Во время факельного шествия в Славянске прогремел взрыв
12:00
Трамп взял на себя "первый грех"
11:55
В центре Москвы нашли древний артефакт
11:51
Роналду грязно обругал фанатов "Реала"
11:41
Беременная Катя Гордон чувствует себя инвалидом
11:38
США проверят ядерную выживаемость России
11:36
Роскошная жизнь новой "мисс Вселенная"
11:32
Подмосковье стало лидером по количеству убийств
11:28
Улюкаева оставили под домашним арестом
11:18
Россияне стали меньше бояться войны
11:12
Известная актриса об отношениях с Авериным и родах
11:11
Секретарша Геббельса умерла на 107-м году жизни
11:04
Бывшего полпреда президента задержали за экстремизм
10:55
Крупного чиновника задержали с погоней в Москве
10:55
Установлена личность убитого на "стрелке" подростка
10:48
Названа причина смерти Александра Тихановича
10:40
В Подмосковье поезд сбил легковушку
10:36
Вера Алентова расскажет о своей судьбе со сцены
10:29
Российские хакеры прятали компромат на Украине
10:26
Бандерас госпитализирован из-за острой боли в сердце
партнеры

Самое читаемое

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Судьба проекта "Дом-2" решена
Женщина прыгнула под поезд метро ради спасения дочери
Экономика

Порошенко начал финальный этап распродажи Украины

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Rainer Jensen
Президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к немецкому бизнесу. Он призвал деловые круги Германии активнее участвовать в приватизации оставшихся в руках украинского государства активов.
прочитано 5215 раз

По словам украинского лидера, бизнес из Германии должен активнее инвестировать в Украину. В частности, глава государства обратился к представителям немецких банков, строительных, агропромышленных и телекоммуникационных отраслей, пишет Lenta.ru. Задача же государства, уверен Порошенко, обеспечить безопасные условия для этого процесса. Впрочем, упомянуть про разгул бандитизма в стране и огромные масштабы коррупции президент не посчитал необходимым.

ПО ТЕМЕ

Порошенко запретил россиянам приватизировать Украину

Тимошенко испугалась тайного решения Порошенко

 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Масштабная распродажа госсобственности на Украине началась весной прошлого года с утверждением президентом страны поправок в законе о приватизации, которые регламентировали правила, в соответствии с которым государство будет передавать свою собственность в руки частных лиц. Так, помимо прочего, запрещалась продажа госимущества российским компаниям. Кроме того, поправки позволили привлекать к приватизации иностранных советников.

Одним из первых приватизированных активов стал Одесский Припортовый завод. Кроме того, "с молотка" ушли такие предприятия, как Днепровский машиностроительный завод, Укрнефтепродукт и многие другие активы. По мнению экспертов, с помощью приватизации Киев отчаянно пытается заткнуть огромную дыру в бюджете страны.

Автор: Иван Поляков30 января 2017, 19:52

комментарии

Политика

Толерантная Меркель устроила Трампу взбучку
Янукович сделал признание по делу о Майдане
Поляки разрешили России поделить Украину
В чем сошлись Путин и Трамп

Шоу-бизнес

Пугачева обнимала другого в присутствии Галкина
Брэд Питт избавился от воспоминаний о Джоли
Полыгалову из "Дома-2" оттаскали за волосы из-за Барзикова
Бабкина поразила фото без макияжа

Проишествия

Раскрыта личность врача-насильника из Подольска
Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео
Украинские боевики с балалайками блокировали банки России
Тигр загрыз сэкономившего на билете туриста (видео)

Lifestyle

В Минске простились с Александром Тихановичем
Мир поднял на смех эмблему украинского "Евровидения-2017"
Мимика актрисы Вайноны Райдер восхитила соцсети
В США названы лучшие актеры
Шоу-бизнес

Известная актриса об отношениях с Авериным и родах

Коллеги вместе отдыхают и отмечают важные даты
Шоу-бизнес

Садальский показал Максакову в купальнике

Скандально известный актер опубликовал пикантное фото
Шоу-бизнес

Красавица-дочь Джоли вышла на улицу в шортах зимой

Голливудскую диву отругали за то, что вывела ребенка одетой не по погоде
Общество

Размеры могилы внучки Лебедева заинтересовали РПЦ

В Московском патриархате назвали "недостойной" установку массивного павильона на кладбище

Гороскоп

Астрологический прогноз с 30 января по 5 февраля 2017 года
Мишель Обама уходит в бизнес
Алена Водонаева снова выйдет замуж
Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года

Фоторепортажи

Неудачные наряды Гильдии актеров
Самые известные голливудские вонючки
Как российские фигуристы покорили Европу
Самые красивые фото "Мисс Вселенной"

Спорт

Губерниев объяснил "демарш" украинцев во время гимна России
Лаборатория WADA опровергла доклад Макларена
Роналду грязно обругал фанатов "Реала"
Вратарь забросил невероятную шайбу через всю площадку (видео)

Регионы

В Махачкале мужчину придавило штангой (видео)
Пристав запрыгнул на крыло самолета в погоне за нарушителем
На Волге погибла школьница и пытавшаяся ее спасти собака
Россиянин прославил свой чересчур спокойный город
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru