Порошенко начал финальный этап распродажи Украины

Президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к немецкому бизнесу. Он призвал деловые круги Германии активнее участвовать в приватизации оставшихся в руках украинского государства активов.

По словам украинского лидера, бизнес из Германии должен активнее инвестировать в Украину. В частности, глава государства обратился к представителям немецких банков, строительных, агропромышленных и телекоммуникационных отраслей, пишет Lenta.ru. Задача же государства, уверен Порошенко, обеспечить безопасные условия для этого процесса. Впрочем, упомянуть про разгул бандитизма в стране и огромные масштабы коррупции президент не посчитал необходимым.

Масштабная распродажа госсобственности на Украине началась весной прошлого года с утверждением президентом страны поправок в законе о приватизации, которые регламентировали правила, в соответствии с которым государство будет передавать свою собственность в руки частных лиц. Так, помимо прочего, запрещалась продажа госимущества российским компаниям. Кроме того, поправки позволили привлекать к приватизации иностранных советников.

Одним из первых приватизированных активов стал Одесский Припортовый завод. Кроме того, "с молотка" ушли такие предприятия, как Днепровский машиностроительный завод, Укрнефтепродукт и многие другие активы. По мнению экспертов, с помощью приватизации Киев отчаянно пытается заткнуть огромную дыру в бюджете страны.

