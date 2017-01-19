Зима без газа отрезвила Украину

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По его словам, Украина обладает всеми необходимыми для закупки российского газа средствами. "Мы находимся в частном и хорошем контакте с обеими – российской и украинской – сторонами", – сказал он.
Ситуацию разъяснил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Он отметил, что намерение Киева возобновить закупки российского голубого топлива связано с катастрофической ситуацией в газовых хранилищах страны, объем которых уже недостаточен для нормального функционирования инфраструктуры и отапливания жилых помещений. "Впереди еще два с половиной месяца отопительного сезона, и прохождение Украиной пиков спроса на газ в этот холодный период вызывает у нас серьезные опасения", – подчеркнул он.
Стоит отметить, что Украина перестала закупать газ у России в ноябре 2015 года. Как заявил тогдашний премьер-министр страны Арсений Яценюк, Киев не устраивает цена на голубое топливо, а также общие условия работы с "Газпромом". "Сделано это в первую очередь, потому что предложения, которые поступили от наших европейских партнеров намного лучше, чем предложения восточного соседа", – сказал бывший глава кабинета министров страны.
Dni.Ru ранее писали о конфликте "Газпрома" с его украинским коллегой – компанией "Нафтогаз". Несколько месяцев назад Хозяйственный суд Киева постановил взыскать штраф с российского газового гиганта в размере более семи миллиардов долларов в пользу украинского холдинга. В руководстве "Газпрома" в ответ заявили, что не признают данное решение и платить упомянутую выше сумму отказываются.
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