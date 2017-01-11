Трамп назвал наследников бизнес-империи

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей пресс-конференции рассказал, кто станет наследниками его бизнес-империи. Он заявил, что бизнесом будут управлять его сыновья.

По словам Трампа, бизнес возглавят его сыновья Дон и Эрик. Ранее миллиардер заявлял, что покинет свои компании до 20 января 2017 года, дня его инаугурации. При этом миллиардер уйдет со всех исполнительных постов и откажется от доступа к информации, он сможет узнавать только финансовый баланс компаний.

Избранный президент США подчеркнул, что дети с ним "не будут совещаться по вопросам управления", передает НСН. Помогать в этом им будет их консультант, а их действия уполномочен контролировать независимый "советник по этике".

По словам Трампа, он мог бы одновременно управлять и бизнесом, и государством, но ему "не нравится, как это выглядит". Он считает, что его сыновья будут руководить бизнесом "очень профессионально", сообщает "Газета.ру". Кроме того, избранный президент США заявил, что планирует создать максимально возможное количество рабочих мест в качестве главы государства.

"Полный отказ от руководства компанией, отсутствие сделок с иностранными государствами, одобрение сделок специалистом по этике, информационные ограничения – все это поможет разделить президентство Трампа и Trump Organization", – цитирует советника Трампа по налогам Шери Диллон "Интерфакс". Она подчеркнула, что подготовленные меры обеспечат полную изоляцию Трампа на посту президента от дел его компании. Кроме того, по словам Диллон, Трамп до инаугурации передаст все свои активы в трастовое управление.