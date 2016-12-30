Как крушение Ту-154 ударит по российской экономике

Минпромторг России разработал стратегию развития отрасли до 2030 года, особое внимание в которой уделено рынку гражданской авиации. Согласно документу, ведомство планирует заработать около 43 миллиардов долларов на самолетах отечественного производства.

Российские военные самолеты хорошо известны на международном рынке и пользуются большим спросом. Однако гражданский авиарынок в этом плане значительно отстает.

По мнению экспертов, крушение самолета Минобороны Ту-154 в Сочи еще больше ухудшило репутацию российской авиапромышленности в мире. В свою очередь, это может сильно ударить по экономике страны

Тем временем, специалисты подчеркивают, что лидеры гражданской авиации, Boeing и Airbus, разбиваются не так уж и редко. Более того, статистика авиакатастроф с участием Boeing 737-200 делает его самым ненадежным самолетом в мире.

Ту-154, напротив, не так часто падает. Кроме того, большинство трагедий с участием российского лайнера не были связаны с технической неисправностью.

В связи с этим, Минпромторг планирует усилить развитие и распространение отечественных самолетов на международном рынке. В частности, особый упор будет сделан на Ахиатско-Тихоокеанский регион.

При этом, чтобы повысить качество гражданских лайнеров, Россия планирует скооперироваться с западными авиастроительными компаниями. По мнению экспертов Минпромторга, реализация шагов, предусмотренных новой стратегией, обеспечит достижение к 2030 году показателя выручки авиаотрасли в размере 2,6 триллиона рублей (порядка 43 миллиарда долларов).

Напомним, 25 декабря в Сочи потерпел крушение самолет Ту-154.Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.