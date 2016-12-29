На борту Ту-154 была "особая" ситуация

Начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов рассказал о радиообмене с пилотом падающего Ту-154. Во время разговора он понял, что на борту лайнера была "особая" ситуация.

Генерал-лейтенант отметил, что "особая ситуация была в течение десяти секунд". "Я не могу сказать вам про закрылки и другие вещи, которые мы услышали", – заявил он.

По его словам, межведомственная комиссия не исключает, что причиной трагедии мог стать теракт, так как "могло быть механическое воздействие". "Теракт необязательно связан со взрывом. (Поэтому. – Прим. ред.) ни одну из этих версий мы не отрицаем", – заявил Байнетов.



Отметим, что на время работы комиссии полеты Ту-154 будут приостановлены, сообщает ТАСС. Тем не менее выводить из эксплуатации эти самолеты не будут, так как они "хорошо себя зарекомендовали, с ними проводятся грамотные ремонтные работы в соответствии с графиком".

Также министр транспорта Максим Соколов отметил, что техника на борту упавшего Ту-154 работала нештатно. "Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия", – цитирует Соколова RT.

В Алеппо отслужили панихиду по погибшим в катастрофе Ту-154 pic.twitter.com/yX6EZs7imQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 декабря 2016 г.

Сбербанк в качестве поддержки родственников погибших согласился списать кредиты с семей жертв авиакатастрофы. "Решение Сбербанка было принято буквально накануне нашей пресс-конференции. Сразу после ее завершения я проведу переговоры с руководителями других банков. Эта позиция будет тоже доведена до родственников погибших", – рассказал Соколов.

Замминистра обороны Николай Панков между тем отметил, что одной из ключевых задач сейчас является возрождение ансамбля имени Александрова. "Мы хотим не только почтить память погибших, но и смотреть в будущее. Будем говорить, как возродить ансамбль. Конечно, трудно заменить известных на весь мир артистов, но мы все же надеемся, что мы сможем возродить ансамбль", – сказал Панков.

Напомним, ранее Сергей Байнетов рассказал, что межведомственная комиссия рассматривает семь версий крушения Ту-154. "В начале работы было более 15 версий", – отметил генерал-лейтенант. "Количество версий сузилось после анализа бортовых накопителей", – заключил он.