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Володин рассказал о бюджете Союзного государства
Володин отметил, что бюджет, принятый Россией и Белоруссией, профицитный. "Мы завершили работу принятием бюджета Союзного государства Белоруссии и России на 2017 год. Бюджет составил шесть миллиардов семьсот с небольшим миллионов", – заявил он.
Спикер Госдумы добавил, что оба государства будут делать все возможное для эффективного использования бюджета. По его словам, следующая сессия Парламентского собрания пройдет в Белоруссии в 2017 году. "Мы пришли к выводу, что во многом законодательство уже гармонизировано, поэтому нужно больше заниматься унификацией законодательства. Это послужит развитию наших двусторонних отношений и повысит эффективность парламента Союзного государства", – добавил Володин.
Политик уточнил, что государства запланировали реализацию 32 программ. "Все сошлись во мнении, что необходимо усилить контроль со стороны парламента за конечным результатом, за повышением эффективности этих программ", – цитирует парламентария ТАСС.
Напомним, Володин был избран председателем союзного парламента Белоруссии и России 26 декабря. Решение принято единогласно на во время 51-й сессии законодательного органа Союзного государства.
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