Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о бюджете союзного государства. По словам политика, его размер превысил 6,7 миллиарда рублей.

Володин отметил, что бюджет, принятый Россией и Белоруссией, профицитный. "Мы завершили работу принятием бюджета Союзного государства Белоруссии и России на 2017 год. Бюджет составил шесть миллиардов семьсот с небольшим миллионов", – заявил он.

Спикер Госдумы добавил, что оба государства будут делать все возможное для эффективного использования бюджета. По его словам, следующая сессия Парламентского собрания пройдет в Белоруссии в 2017 году. "Мы пришли к выводу, что во многом законодательство уже гармонизировано, поэтому нужно больше заниматься унификацией законодательства. Это послужит развитию наших двусторонних отношений и повысит эффективность парламента Союзного государства", – добавил Володин.

Политик уточнил, что государства запланировали реализацию 32 программ. "Все сошлись во мнении, что необходимо усилить контроль со стороны парламента за конечным результатом, за повышением эффективности этих программ", – цитирует парламентария ТАСС.

Напомним, Володин был избран председателем союзного парламента Белоруссии и России 26 декабря. Решение принято единогласно на во время 51-й сессии законодательного органа Союзного государства.