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Как организовать свою собственную выставку?

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Егор Левко

Егор Левко

 Художник

Отвечает профессиональный художник.

Для каждого художника выставки, пожалуй, самый важный способ взаимодействия с аудиторией, хотя и не единственный. Публикации в журналах, газетах, ведение соцсетей — очень важные и неотъемлемые аспекты профессиональной деятельности художника, но, не всегда способные передать истинную суть и замысел работы. Но обязательно ли быть заслуженным художником, чтобы сделать выставку? Московский художник Егор Левко уверяет, что это вовсе не обязательный пункт.

Если у вас уже есть какое-то количество работ и вы горите желанием, чтобы их увидел свет — стоит попробовать. Начинать можно с малого — устроить вернисаж “для своих”: для друзей, родных и близких. Вариантов для проведения такой выставки больше, чем можно себе представить. Все зависит от ваших желаний и возможностей.

РАЗБЕРЕМ СИТУАЦИЮ НА ПРИМЕРЕ

Допустим, вам уже есть что показать: серия натюрмортов, пара пейзажей, абстрактная картина с треугольниками и несколько коллажей. Для начала надо определиться с локацией. Подходящих мест для экспонирования — немало. Это может быть как домашняя выставка, так и библиотека или кафе, чердак жилого дома, а если позволяет погода, то вообще лес или парк.

После, необходимо создать план для подготовки выставки — выбрать оптимальные дату и время, продумать оформление пространства, определиться с тем, какие именно работы выставлять. Вовсе необязательно показывать все, что вы сделали, выберите на ваш взгляд наиболее удачные работы. Подготовьте речь, презентационные материалы, можете даже снять и смонтировать видео процесса рисования, гостям будет очень интересно это посмотреть. Спланируйте небольшой мастер-класс. Соберите подходящий к своим работам музыкальный плейлист. Будет здорово, если вы подготовите пару вариантов почтовых открыток со своими работами. В общем, лучше спланировать все до каждой мелочи, только не стоит забывать, что это — выставка, а то можно переборщить и превратить все в цыганскую свадьбу...

Чтобы на вашу выставку кто-то пришел, очевидно, надо кого-то позвать. Весьма логично... Прежде чем заказывать рекламу на федеральных телеканалах, стоит подсчитать вместимость выставочного пространства и отталкиваться от этого при создании рекламной кампании. О своей выставке вы можете как поделиться в своих соцсетях, так и позвать желанных гостей лично. При особом желании, можете сделать именные приглашения, и вообще вручить их в руки или разослать по почте. Заниматься таким вопросом лучше заранее.

Подготовьте пространство в зависимости от типа ваших произведений (холсты, акварели в рамках, графика на бумаге или скульптура), — расположить и развесить работы надо, во-первых, красиво, а во-вторых – устойчиво и безопасно. Необязательно забивать в стены гвозди, как вариант — сегодня в интернете можно найти сервисы по аренде мольбертов, а, если работа не сильно тяжелая, то приклеить ее к стене на специальный скотч. Позаботьтесь о бирках с названиями произведений, размерами и материалами — у нас ведь все серьезно. Можете и цены написать, если сочтете нужным. Но не забудьте о том, что одна из самых важных частей вернисажа — стол с закусками и напитками!

Проводите выставку, приветствуйте гостей, рассказывайте о своих работах, отвечайте на вопросы. Главное – расслабьтесь, не стесняйтесь и не бойтесь. Чтобы добавить событию интереса, можно, например, устроить лотерею и разыграть одну из своих работ или ее копию.

ТОНКОСТИ ОБЩЕНИЯ

Заранее хочу предупредить о том, что среди ваших друзей и знакомых, возможно, найдется хоть один человек, в силу своего воспитания или характера, бестактный или просто не очень воспитанный "художественный критик", который лучше знает, как и что делать. Который скажет, что все не так, и цвет не тот и размер не тот или что-то еще. Таких людей слушать хоть и можно, но не стоит относиться к их словам с особым вниманием и серьезностью. Лично мне на моем творческом пути приходилось с этим сталкиваться неоднократно. Помните, что искусство не обязано нравиться всем, оно всегда найдет своего зрителя и почитателя и критика.

После выставки сделайте выводы, оцените результаты, зарядитесь энергией для нового творчества и начинайте готовиться к следующей!

5 марта 2023, 08:14
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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