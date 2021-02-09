"Собачье сердце" вернуло Евстигнеева к жизни: как создавался легендарный фильм

Снимать "Собачье сердце" режиссер Владимир Бортко решил после случайной встречи с Сергеем Микаэляном – коллегой по цеху и главой телевизионного отделения "Ленфильма". Приятель познакомил Бортко с произведением Булгакова, которое напечатали в журнале "Знамя". В тот же вечер Владимир Владимирович решил – фильму быть.
Играть профессора Преображенского доверили Евгению Евстигнееву. Роль в "Собачьем сердце" стала одной из лучших в его карьере. Как вспоминал сын актера, режиссер и продюсер Денис Евстигнеев, фильм в буквальном смысле спас Евгения Александровича. В тот год Евстигнеева, который многие годы отдал МХАТу, отправили на пенсию. Артист тяжело переживал профессиональную невостребованность. Образ Филиппа Филипповича вернул артиста к жизни.
На роль Шарикова пробовались сразу восемь артистов. Идеального кандидата нашли в Алма-Атинском Русском театре драмы – актер Владимир Толоконников невероятно органично вписывался в образ. Во время кастинга артист так лихо выпил водки, что Бортко в тот же миг утвердил его кандидатуру.
Пса, который исполнил роль Шарика, нашли через клуб собаководов. Выбор был большой – киношники отобрали 20 возможных претендентов. В итоге остановились на собаке по имени Карай – пес больше других походил на дворнягу. Каждый день Карай перевоплощался в Шарика в гримерной. Четырехлапому артисту, который выглядел слишком уж ухоженным, с помощью желатина придавали вид бродяжки. "Собачье сердце" для пса стало актерским дебютом, позднее Карай еще не раз снимался в кино.
После премьеры на фильм и его создателей обрушились критики. Режиссеру обещали оторвать руки, ноги и сбросить с моста. Интересно, что спустя всего два года за "Собачье сердце" Бортко и Евстигнеев получили Госпремию.
Интересные факты о фильме "Собачье сердце"
- Роль профессора Преображенского могли получить: Леонид Броневой, Кирилл Лавров, Юрий Яковлев и другие.
- На роль Шарикова рассматривали: Николая Караченцова, Алексея Жаркова, Валерия Носика.
- Режиссер Владимир Бортко появляется в одной из сцен. Кинематографист сыграл прохожего, который опровергает слухи о пришельцах.
- В "Собачьем сердце" появляются герои из других произведений Михаила Булгакова: "Роковые яйца", "Мадмазель Жанна", "Спиритический сеанс" и "Золотые корреспонденции Ферапонта Ферапонтовича Капорцева".
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