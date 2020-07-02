Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети

Рената Сотириади подала в суд на Театр на Таганке. Ирина Апексимова якобы незаконно ее уволила.

Рената Сотириади работала в театре на протяжении 25 лет, в основном, под руководством Юрия Любимова. Но после его смерти директором стала Ирина Апексимова. С того момента и началась вражда между дамами.

В какой-то момент Сотириади сделала репост публикации студентки ГИТИСа Эллы Михалевой в "Фейсбук", где девушка нелестно отзывается о Театре на Таганке. Апексимова увидела эту запись и потребовала, чтобы Рената ее удалила из своего аккаунта. Кроме того, Сотириади должна была написать опровержение и заплатить театру полмиллиона за подпорченную репутацию.

В результате режиссера уволили. Рената устроилась в МХАТ, но сейчас требует восстановления в Театре на Таганке. Она обратилась в суд, чтобы уладить произошедшее. Апексимова уже успела прокомментировать действия Сотириади и объяснить свою позицию. Например, актриса отметила, что дело уже отклонил суд, потому что режиссер был не уволен, а сокращен.

"Она не была уволена, ее должность была сокращена, она находилась в должности заместителя директора по Малой сцене", – сказала актриса в беседе с "Газета.ru".

Напомним, бывший руководитель Театра на Таганке Юрий Любимов скончался в 2014 году. Народный артист умер из-за сердечной недостаточности на 98-м году жизни. Смерть настигла его во сне.