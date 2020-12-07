Срочно: умер Александр Гордон

В возрасте 88 лет ушел из жизни кинематографист Александр Гордон, передает "Царьград". За свою карьеру он неоднократно работал с легендарным режиссером Андреем Тарковским. Вместе они создавали такие ленты как "Жертвоприношение", "Убийцы", "Сегодня увольнения не будет" и "Ностальгия". Сам Гордон снял также написал книгу "Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском".
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