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Культура

"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля

Фото: пресс-служба
24 и 25 января в Концертном зале "Измайлово" пройдут вторые гастрольные показы постановки Санкт-Петербургского театра "Рок-опера" – "Иисус Христос – суперзвезда". Только четыре спектакля!
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Первые московские показы этой версии успешно прошли в сентябре 2019 года. В 2020 году легендарная рок-опера отмечает юбилей – 50 лет. И к этому событию театр преподнесет своим зрителям настоящий подарок в виде ряда спектаклей на сцене "Измайлово" с исполнителями в новых амплуа. Так, в роли Христа для московской публики впервые появится Александр Казьмин, Вячеслав Ногин сыграет Пилата, Вадим Рябушкин выступит в роли Петра, а Ярослав Баярунас впервые исполнит роль Иуды. К этим показам после долгого перерыва присоединится исполнительница роли Магдалины – Анна Тесс, а приглашенный артист постановки Алексей Толстокоров появится в роли Кайафы.

"Дни.ру" делятся с читателями небольшими рассказами артистов постановки о том, чем же именно для них так важен спектакль "Иисус Христос – суперзвезда" и его ключевые герои.

Александр Казьмин, приглашенный в проект "Иисус Христос – суперзвезда" артист мюзиклов Москвы и Санкт-Петербурга. Исполнитель роли Иуды, Иисуса.

Иуда вошел в историю и стал нарицательным именем для слова "предатель". Однако, каждому артисту, вживаясь в роль, нужно оправдать своего персонажа. Какие аргументы вы находите для оправданий действий Иуды по отношению к Иисусу? Ваш Иуда предает или совершает подвиг?

Для меня в этой истории Иуда – полностью рациональный персонаж, он совершенно осознанно идет от голоса ума, и всем его поступкам я нахожу оправдание. Хоть это и происходит вразрез с глобальными идеалами Иисуса, и на этой почве у них возникает конфликт. Но лично у меня нет абсолютно никаких разногласий и недопониманий с Иудой.

В январе состоится ваша премьера в роли Иисуса. Вы мечтали об этой роли? Что вы об этом думаете – и что вы чувствуете?

Я даже не мечтал об этой роли! Она настолько крутая, что я и не мог о ней мечтать! И это невероятно здорово, что сейчас появилась возможность исполнить обе главные партии в рок-опере! Сейчас я все еще продолжаю бороться с внутренним ликованием и с этой огромной ношей, которая легла на мои плечи. Очень хочется сделать это хорошо. Да, я понимаю, для такого вызова нужен большой жизненный опыт, но я приложу максимум усилий при работе над этой бездонной ролью.

Анна Позднякова – артистка мюзиклов, солистка Санкт-Петербургского театра "Рок-опера". Исполнительница роли Марии Магдалины.

Какая она – именно ваша Мария Магдалина? В ней больше силы или уязвимости?

Здесь нельзя ответить однозначно. В католицизме она считается грешницей и представительницей "древнейшей профессии", в православии – одержимой бесами, но без грехопадения. Кто-то говорит, что Мария просто притворялась одержимой, чтобы оградить себя от чрезмерного внимания мужчин. Но в чем сходятся все – она играла значимую роль после смерти Христа в распространении его веры. Для меня это образ и уязвимости, и силы. Ее уязвимость – в ее прошлом, в ее судьбе. Но в этом же и ее сила! "Кто без греха – бросьте в нее камень", – сказал Христос. Он простил ей грехи, и она смогла пройти этот внутренний путь от грешницы до праведницы. Стать чуть ли не первой ученицей Христа! Так сложно передать весь этот многогранный сильный образ за такой маленький промежуток времени, отведенный ему в нашем спектакле. Но я благодарна за то, что у меня есть эта роль, и я могу продолжать узнавать и совершенствовать свою героиню.

Какой самый трогательный и цепляющий лично вас момент в спектакле помимо этой арии и почему?

Каждый раз, вот уже сколько лет, неважно в какой роли… это реквием. У меня бегут мурашки, на глаза наворачиваются слезы, подступает ком к горлу, приходится делать над собой большие усилия, чтобы петь. Это очень сильный момент. Пускай со мной спорят о том, почему у нас нет арии Иуды в спектакле, но такой финал меня как человека, не очень близкого к церкви, но верующего, цепляет и заставляет о многом задуматься. А вообще в этом спектакле очень интересно работать в ансамбле. Толпа – тот герой, который показывает развитие. От чего-то бесформенного – к сотворению и познанию себя, росту, любви и веры – до момента, когда люди просто разрывают Иисуса на куски... Очень эмоционально затратно работать в этом спектакле – наравне с ведущими ролями.

Вячеслав Штыпс – "универсальный артист", солист оперы, оперетты и мюзиклов, артист драматических спектаклей и кино, номинант на высшую театральную премию Санкт-Петербурга "Золотой Софит", заслуженный артист РФ. Исполнитель роли Понтия Пилата.

Пилат видит сон и понимает, что его судьба каким-то образом будет связана с судьбой Иисуса, в его глазах он видит обвинительные выкрики своего имени. В этой сцене зритель ловит "мурашки" по всему телу и по залу. Как вам это удается? Что переживает ваш герой в этот момент?

В самом музыкальном произведении уже заложено все, все прописано, и в этой арии я выступаю только как ретранслятор. Пилат действительно переживает за Иисуса, разделяет его философию и взгляды на жизнь. Возможно, где-то он струсил и смалодушничал, приняв впоследствии решение о предании его смерти. Но, во-первых, он чувствовал на себе огромную ответственность как мужчина, не только за себя, а больше за свою семью, за то, что может произойти с ними после его решения. Сам Пилат, возможно, и выдержит все эти муки, уготованные Иисусу, в том числе и распятие на кресте. Но смогут ли это перенести его родные и близкие? Во-вторых, толпа хотела крови, именно она его сподвигла на такое решение. Пилат пытался оставить жизнь бедному святому мученику, но толпа требовала именно казни. И тогда он сказал: "Вы хотите крови – хорошо, тогда я умываю руки".

По древнему закону преступникам давали неполных 40 ударов, чтобы они не считались обесчещенными. Но многие думают, что это Пилат не позволил нанести сороковой удар, чтобы Иисус не погиб от пыток. Ваш Пилат способен на жалость и сострадание?

Трудно сказать. Может быть, Пилат и правда не хотел, чтобы Иисус был обесчещен. Мой образ Пилата человечный, сострадающий этому мученику. Как я уже сказал, ему близка философия Иисуса и его взгляды. Но так как он – человек, наделенный властью и могуществом, он не может себе позволить принять решение исходя из своих собственных желаний. Страх перед вышестоящей властью и человеческий страх заставили Пилата принять решение о распятии. Не знаю, как бы я поступил в этом случае? Если кого-то из нас поставить на место Пилата или на место Иисуса, как бы мы себя вели? Пилат не хотел допустить гибели, он хотел отпустить этого человека. За него все решила толпа.

Александр Кашапов  – солист Санкт-Петербургского театра "Рок-опера" (работает театре с 2007 года).  Исполнитель роли Петра, Иуды, Ирода.

Какой для вас самый значимый и лично вас цепляющий момент спектакля (или ария), и почему?

Раскаяние и смерть Иуды – момент осознания всего случившегося как божественной воли. В течение нескольких минут внутренней борьбы Иуды и принятия им решения свести счеты с жизнью зал наполняет мощнейшая энергетика!

Ваши коллеги в один голос говорят, что музыка этой рок-оперы гениальна. Согласны ли вы с этим утверждением, и что вообще делает музыку гениальной, на ваш взгляд?

Музыка и впрямь удивительна и гениальна, сколько бы раз мы ни работали этот спектакль, он никогда не надоедает! Наверное, в этом и заключается его уникальность. Вероятно, Эндрю Ллойда Уэббера посетило огромное вдохновение с небес! 

22 января 2020, 12:51

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