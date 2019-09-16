Получилось – мягко сказано: провокационный образ Иисуса сразил россиян

В столице впервые за 13 лет покажут постановку легендарного петербургского театра "Рок-опера", "выросшего" из ВИА "Поющие гитары" и ставшего первым театром, который получил лицензию на постановку спектакля "Иисус Христос – суперзвезда" в России. Московские гастроли приурочены к тридцатилетнему юбилею театра.



"Дни.ру" удалось пообщаться с актером Ярославом Баярунасом, исполнившим в спектакле главную роль.

Когда вы поняли, что хотите играть именно в мюзиклах? Что вас на это вдохновило?

Вдохновил просмотренный в 12 лет мюзикл Notre Dame de Paris. Меня на тот момент поразило сколько разных жанров, средств выразительности стильных и современных можно "запихнуть" в театральный формат. Ведь в 12 лет театр воспринимается как что-то скучное, куда тебя "ссылают" за плохое поведение. По крайней мере, таково было мое мнение, простого парня, выросшего на окраине города.

Два года назад в интервью на вопрос: "Как вы видите себя через 20 лет в карьерном плане?", вы ответили, что хотели бы, чтобы в мире появилось 40 гениальных мюзиклов, и вы играли хотя бы в пяти из них. Также вы отметили, что хотели бы работать не только в России, но и в других странах. Скажите, исполнилось ли что-либо из этих пожеланий?

Да. Мюзиклы появляются, интерес к жанру растет. Это греет мне душу. Очень хотел бы поработать в немецких мюзиклах в Берлине или Штутгарде. Но сейчас у меня нет времени серьезно об этом задумываться.

Расскажите о самом необычном кастинге, в котором вам довелось участвовать?

Я стараюсь относится к кастингу как к необходимости. Вышел, получил удовольствие, ушел. Я искоренил любое волнение в себе касательно кастингов.

Как вы попали в мюзикл "Иисус Христос – суперзвезда"? Была ли это давняя мечта или чистая случайность?

Я пришел на пробы в театр "Рок-опера". "Иисус Христос - суперзвезда" был одним из репертуарных спектаклей театра. Конечно, я видел его и очень хотел стать его частью. Не скажу, что участие в ИХСЗ было самоцелью. Скорее, я жаждал ярких актерских переживаний в рамках музыкального спектакля.

В июле вы запустили краудфандинг-проект по сбору средств для обновления технической части спектакля "Иисус Христос – суперзвезда". Расскажите о нем, как вам пришла такая идея в голову и получилось ли собрать всю необходимую сумму?

Получилось – мягко сказано. Два раза получилось! От заявленных 500 000 рублей мы собрали миллион. Это фантастический результат для меня лично. Я до сих пор воспринимаю себя как обычного паренька, фаната жанра. В какой-то момент я подумал: "Хватит это терпеть! Театру 30 лет и люди должны об этом знать. "Рок-опера" многое сделал для жанра и осчастливил миллионы людей по всей России и Советскому Союзу". И мы вместе с командой решили использовать современную платформу для сбора средств.

Как вы считаете, чем вызван такой оглушительный успех и популярность мюзикла "Иисус Христос – суперзвезда" во всем мире?

Во-первых, спектакль был пронизан духом невероятного для 70-ых годов: такой провокационный образ Иисуса, изображение его человеческих вопросов, супер-актуальная и крутейшая музыка для того времени, сложнейшие вокальные партии, аллюзии на шоу-бизнес. Факторов было предостаточно. Ну и, конечно, этот спектакль не просто рассказывает историю. Он учит самому важному и вечному – любви.

Хотели бы вы поставить собственный масштабный мюзикл в качестве режиссера? Если да, то каким он будет?

Очень хотел бы. Но нужно еще сильно потрудиться, прежде чем решиться на этот шаг.

Есть ли у вас любимый спектакль и любимые персонажи? Расскажите о них.

Мои любимые мюзиклы Notre Dame de Paris, "Бал вампиров", "Иисус Христос – суперзвезда". Любимый персонаж на данный момент - величайший черный маг Рейстлин Маджере из мюзикла "Последнее испытание". Я невероятно кайфую от того, как грамотно и честно эта история вплетена в жанр мюзикла, как персонаж раскрывается музыкой. Эта роль сейчас – моя мечта номер один.

Назовите мюзикл, в котором вы мечтаете сыграть?

Hamilton. На данный момент самый современный и "вкусный" продукт жанра мюзикл в мире. Весь спектакль состоит из рэп-композиций. Сюжет наполовину поётся, наполовину зачитывается. И как же это круто выглядит и звучит! Всем рекомендую к просмотру.

Если бы не профессия артиста, то какую бы вы выбрали?

Норвежский дровосек. Жил бы в глуши, взбирался на горы. И пил чай из термоса.