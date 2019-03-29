Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Претензии критиков к новому клипу группы Rammstein лежат в основном в идеологической плоскости. Так, кому-то не понравились кадры, изображающие нацистские лагеря смерти и казнь заключенных. Уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн заявил, что "музыканты перешли красную линию" и используют тему Холокоста в личных целях. Впрочем, свой вывод он сделал на основании короткого тизера, а не полноценного клипа. Простые же зрители по достоинству оценили увиденное, о чем говорят 250 тысяч просмотров спустя час после официальной премьеры и 162 тысячи отметок "нравится" под роликом.
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