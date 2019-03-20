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Культура

Известный оперный певец скончался в Москве

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Известный оперный певец Сергей Балашов ушел из жизни на 47-м году жизни. Об этом сообщает RT со ссылкой на Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

В сообщении театра говорится, что Балашов скончался минувшей ночью в Москве. Других подробностей не приводится. Не озвучивается и причина смерти именитого певца. Коллеги Балашова выразили свои соболезнования близким Балашова и отметили, что он был одним из тех артистов, которые по праву считаются незаменимыми.

20 марта 2019, 15:01

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