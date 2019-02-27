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Культура

Алена Бабенко: казнить нельзя помиловать

Кадр из фильма "Праздник"
Феликс Грозданов

Феликс Грозданов блогер

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".
С момента появления в Сети фильма Алексея Красовского "Праздник" прошло два месяца, а страсти до сих пор не утихают. Только что группа активистов сорвала показ ленты в здании "Международного мемориала" – устроила там настоящий погром. Люди перессорились из-за оценки этой картины, критики сошлись на шпагах, а исполнительницу главной роли Алену Бабенко и вовсе готовы предать анафеме.
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Скандальной лента стала еще до выхода на экран, когда патриоты требовали от министра культуры "ни при каких обстоятельствах" не выдавать будущему фильму прокатное удостоверение. Причем многие в своей риторике использовали посыл, созвучный фразе, прозвучавшей в 1958 году на заседании правления Союза писателей СССР при рассмотрении дела Бориса Пастернака, которого обвиняли в публикации за границей "антисоветского" романа "Доктор Живаго". "Не читал, но осуждаю!" – говорили тогда ревнители.

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"Не смотрел, но осуждаю!" – так можно определить позицию многих из тех, кто бросил в создателей ленты камень. По их мнению, есть темы, над которыми "нельзя шутить", и в съемках такого фильма есть "глумление", а "сама идея снять комедию на тему блокадного Ленинграда – уже кощунство и позор".

Если же абстрагироваться от этой чепухи, то никакого скандала и глумления тут, конечно, нет, никого он не оскорбляет. Средняя по качеству, но довольно атмосферная камерная картина, больше напоминающая телеспектакль, с хорошей работой Алены Бабенко. Охарактеризовать "Праздник" можно фразой из спектакля Резо Габриадзе: "Художественной ценности фильм не имел, но был про всех нас". 

Фильм показывает неудобную правду – в ту пору, когда миллионы ленинградцев умирали от голода, холода и бомбежек, были в городе и те, кто нужды не знал, получал еду из спецраспределителей. И единственной проблемой в блокадном городе была для них разделка курицы к щедро уставленному яствами и питиями столу. 

Доподлинно известно, что  рядовые ленинградцы получали по 128 граммов хлеба в день, причем муки в нем было лишь 40%. Остальное – жмых, целлюлоза, солод. Зато первый секретарь Ленинградского обкома Алексей Жданов ни в чем себе не отказывал. В Смольный, как говорят, привозили и свежие булочки, и фрукты, и мясо. В итоге врачам часто приходилось спасать партийных бонз от последствий банкетов.

В дневнике одного из сотрудников Смольного, инструктора отдела кадров горкома ВКП(б) Николая Рибковского в декабре 1941 года сделана запись: "С питанием теперь особой нужды не чувствую. Утром завтрак – макароны или лапша, или каша с маслом и два стакана сладкого чая. Днем обед – первое щи или суп, второе мясное каждый день. Вчера, например, я скушал на первое зеленые щи со сметаной, второе – котлету с вермишелью, а сегодня на первое суп с вермишелью, второе – свинина с тушеной капустой". Весной 1942 года Рибковский был отправлен "для поправки здоровья" в партийный санаторий.

Собственно, про это лицемерие и снял фильм Красовский. Причем с явной аллюзией на день сегодняшний. И осуждать его за подобное видение истории, смешивать с грязью актеров по меньшей мере странно. 

Алену Бабенко просто затравили! "У меня ощущение, что я сижу в бункере, а в меня камни летят. Все спрашивают: а что с фильмом не так и почему я там снялась? Вся эта возня вокруг картины мне не нравится. Внезапно меня все стали обсуждать и осуждать. Со мной такое в первый раз, надеюсь, что и в последний", – заявила она в недавнем интервью. 

Напоследок добавлю: многие уважаемые киноведы считают фильм "Праздник" профессиональной победой авторов. "Ах, какое удовольствие от игры актеров, от кастинга, диалогов, декораций, постановки. Чувство юмора на месте у всех и каждого. Цинизма отмерено столько, чтобы это не стало глумлением над историей. Фарс и гротеск абсолютно уместные. Из тех, что просто, но со вкусом. Формат отлично ложится на жесткий сюжет: чуть больше часа, чтобы не перейти в морализаторство и не закоснеть в форме. Так что поздравляю нас с появлением этого фильма", -  написала на своей странице в социальной сети Facebook Мария Свешникова. "Замечательный оператор Сергей Астахов, слаженный ансамбль актеров во главе с Аленой Бабенко, сыгравшей, похоже, свою лучшую кинороль. Тактичная режиссура – и никакой "черной комедии", "плясок на костях" и прочих ужасов, о которых так долго говорили необольшевики. Потому что есть умный и меткий сценарно-режиссерский замысел: рассказать о людях, которые, что бы ни происходило вокруг – хоть блокада, хоть светопреставление – все равно будут мыслить себя привилегированным сословием и соответствующим образом себя вести", – вторит ей Андрей Плахов.

27 февраля 2019, 15:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сумасшедший дом Алены Бабенко

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