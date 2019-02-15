"Мы конкурируем с Авериным во всем": звезда "Склифосовского" высказалась о вражде на съемках

Актер Гоша Куценко рассказал о работе над седьмым сезоном популярного телепроекта. По его словам, во время съемок новых серий "Склифосовского" у него возник конфликт с коллегой Максимом Авериным.





В предстоящем сезоне нейрохирург Александр Поляков (Гоша Куценко) попадет в Институт скорой помощи, где встретится с главным героем – Олегом Брагиным (Максим Аверин). Между врачами развернется серьезная борьба на профессиональном поле. Более того, Поляков попытается привлечь внимание супруги Брагина (Мария Куликова). Как отметил Куценко, вражда героев перенеслась из сценария на съемочную площадку.

"С Максом Авериным мы знаем друг друга сто лет и давно хотели сняться вместе. И вот, наконец, у нас совместные сцены, где мы веселимся и враждуем. Мы артисты одного времени, одной школы, и нам интересно работать вместе. Мы конкурируем с Авериным во всем – и в житейских делах, и в опыте, и в стилях работы, и в юморе. Я что-нибудь говорю, а он всегда отвечает. В конце каждого дубля что-то обязательно произойдет", – цитирует его издание "7Дней".

Напомним, седьмой сезон сериала "Склифосовский" стартует 18 февраля на канале "Россия 1". Зрители будут наблюдать за тем, как врачи спасают жизнь пациентов и в то же время пытаются наладить личную жизнь.