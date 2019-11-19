"Красиво сделано": Мединский высказался о скандальном фильме с Асмус

В первую очередь Министерство культуры должно заниматься не ограничением эротических кадров в фильме, а развитием кинематографа в России, заявил политик. По его словам, режиссерам просто не стоит выходить за рамки установленных законом предписаний, а ограничивать полет их фантазии не имеет смысла.
"Если это оправданно режиссерским замыслом, красиво, профессионально сделано и снабжено соответствующим рейтингом "18+", то почему бы и нет… Понимаете, это не дело Министерства культуры – диктовать режиссерам, как снимать кино", – сказал Мединский корреспондентам RT.
Он подчеркнул, что прекрасно знает первоисточник нашумевшего фильма. По словам чиновника, он прочитал книгу Глуховского, хоть и не является поклонником такого жанра литературы. Тем не менее экранизация романа ему понравилась.
"Фильм сделан очень профессионально, очень с чувством. И, судя по количеству зрителей, которые его посмотрели и продолжают смотреть, он нашел отклик в душе наших зрителей, особенно молодежи. Значит, это кино, которое нам нужно", – подытожил Мединский.
Популярные темы форума
Задай вопрос Виктору Сухорукову
Интарс Бусулис ждет ваших вопросов
Задай вопрос Рустаму Солнцеву
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Как повысить рождаемость?
Сплю с сыном подруги
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Как думаете, я дура?
Маленькая зарплата