Известный актер Владимир Машков стал миллиардером. Такая роль звезде российских блокбастеров досталась в новом фильме Романа Прыгунова.

Человек – существо "текучее", уверен Владимир Машков. Вот только что он был злым, а уже добрый. В этом все величие, и поэтому его нельзя осуждать, считает актер.

Именно такого человека он играет в картине, которую снимает режиссер Роман Прыгунов. По словам актера, это фильм о внутренних переменах в людях, которые случаются, когда они находят то, без чего нельзя в жизни.

Герой Машкова – успешный, уверенный в себе банкир. У него множество детей, рожденных разными женщинами – от отпрысков, претендующих на долю, бизнесмену приходится отбиваться. Чтобы не "светить" доходы, Матвей переписывает имущество на партнера. Однако тот внезапно умирает, и банкир лишается всего.

Публикация от Владимир Машков.RU (@vladimirmashkov.ru) 30 Июл 2018 в 5:21 PDT

Матвей не намерен мириться с обстоятельствами. Он решает добраться до хранилища собственного банка в Монте-Карло: там лежит расписка, доказывающая, что бизнес принадлежит ему. Выкрасть документ он предлагает своим детям, которым в случае успеха обещает миллиард.

Публикация от Аня Дроздова ������⛺���� (@drozdanya) 28 Июл 2018 в 9:42 PDT

В путь за заветным миллиардом отправляются хакер Коля, бульдозерист Георгий, психолог Эдуард, оруженосец Олег и их сестра Люда. Им придется стать настоящей семьей, чтобы помочь отцу.

Публикация от Мария Миронова (@mariya_mironova_actress) 29 Июл 2018 в 9:53 PDT

Партнеры Владимира Машкова на съемочной площадке – Даниил Спиваковский, Дмитрий Астрахан, Марина Петренко, Гела Месхи. Снимается в картине и Мария Миронова, которая очень рада возможности снова поработать с известным актером. Съемки в Москве, Санкт-Петербурге и на Лазурном Берегу завершатся к октябрю, пишет "Собеседник".