Машков возглавил колледж Табакова

Народный артист России Владимир Машков получил должность художественного руководителя "Московской театральной школы Олега Табакова". Его представили работникам учебного заведения.
Кадровые перестановки были согласованы с "Табакеркой", рассказал руководитель московского департамента культуры Александр Кибовский. Машков заявил, что рад работать с молодыми актерами и намерен продолжить дело своего учителя, передает НСН со ссылкой на "Газету.ru".
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