В Михалкова вселилась надежда после слов Путина

Режиссер Никита Михалков рассказал о своих впечатлениях от речи президента России Владимира Путина во время послания Федеральному собранию. Он подчеркнул, что после услышанного в него вселилась надежда.



"Мощно. Спокойно. Честно. Самое главное, вселяет очень большую уверенность и надежду", – оценил Никита Михалков речь Владимира Путина. Именно такие слова, уверен он, нужны России. "Потому что нет ничего опаснее для такой страны, как наша, чем слабость и неуверенность", – подчеркнул режиссер.

"Сегодня было сказано, что мы не будем разговаривать не на равных ни с кем. Только тогда, когда мы чувствуем себя защищенными, мы можем разговаривать на равных. Мы хотим развиваться сами, у нас есть интересы", – цитирует Life.ru Никиту Михалкова.

Отметим, еще до начала послания Федеральному собранию режиссер признавался, что ждет от российского лидера слов о приоритете интересов России. "Начиная с Мюнхенской речи в 2007 году с надеждой ожидаем что наша внутренняя независимость и движение в сторону того, что наши интересы все-таки для нас превыше всего", – цитирует его РИА ФАН.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин озвучил послание Федеральному собранию. В своей речи он оценил положение дел в стране и определил основные направления внутренней и внешней политики на будущее. Такой формат выступления президента предусмотрен 84-й статьей Конституции, пунктом "е".

В своей речи российский лидер обозначил главного врага страны. Основной угрозой для развития России он назвал отставание. Чтобы побороть эту проблему необходимо создать динамику развития. "Мы сами должны и будем определять свое будущее", – подчеркнул Владимир Путин.

"В кратчайшие сроки нам необходимо разработать передовую законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, технологий обработки больших данных. Причем такая нормативная база должна постоянно обновляться, строиться на гибком подходе к каждой сфере и технологиям", – заметил президент России.