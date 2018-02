Изменившаяся до неузнаваемости звезда устроила дебош в аэропорту

Служитель Мельпомены устроил настоящую истерику. При этом Осмент угрожал работникам авиакомпании и требовал вспомнить, кто он такой.

Для артиста не оказалось места в самолете, и ему предложили отправиться другим рейсом, днем позже. В ответ Хэйли начал кричать и оскорблять сотрудников аэропорта. Актер ушел до приезда полиции, но через час вернулся и продолжил скандалить. "Я вас уничтожу!" – приводит слова Осмента во время инцидента The Daily Mail.

Однако звезду все же не узнали. Американский адвокат Брайан Кубан стал свидетелем этой неприятной сцены. "Хэйли Джоэл Осмент орал: "Знаете ли вы, кто я такой?" – и никто не знал", – написал юрист в своем Twitter-аккаунте.

Haley Joel Osment goes with “do you know who I am” at the Vegas Airport …. and nobody did...