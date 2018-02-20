Угодившим к поварам людям запретили говорить и брызгать слюной

Новый аттракцион оказался очень любопытным. Попасть туда можно всего за 6 тысяч.

Принц Гамлет говорил про убитого им Полония, что тот "на ужине, где не он ест, а его едят". Театральный проект "Зеркало Карлоса Сантоса" шекспировского трагизма не предполагает, но здесь тоже обещают "готовить зрителя".

Правила предписаны жесткие – впрочем, универсальные, и сгодились бы для любого "обычного" театра, хоть Большого, хоть Малого: "Зритель считается испорченным, если:

– Его готовят, а он все еще разговаривает, чем мешает поварам и артистам;

– Отравляет опыт другим зрителям любыми способами;

– Состоянию полной готовности и осознанности он предпочитает состояние алкогольного или наркотического опьянения;

– Бросается, брызжет слюной или соком, трогает поваров и артистов;

Вот только в больших и малых театрах трудно следить за их соблюдением, тогда как одновременно зрителями – и участниками "Зеркала Карлоса Сантоса" могут быть не более 12 человек, так что любое нарушение порядка со стороны "испорченного" посетителя непременно послужит к его удалению из пространства спектакля.

Пространство это специально выстроено под крышей одного из домов в самом центре Москвы, внутри Бульварного кольца – раньше эти чердачные помещения занимал офис политической партии, затем они долго пустовали, а теперь любой желающий может здесь... поужинать, но прежде будет сам "приготовлен" к ужину за 6000 (в выходные 7000) рублей, что даже для ужина как такового, в общем, не слишком дорого.

Однако прежде, чем оказаться за длинным сервированным столом, зрителю предстоит испытание полуторачасовым променад-спектаклем, в котором элементы "иммерсивного" театра соединились с приемами психотренинга, а технологии арт-инсталляций с эротическими шоу. Возрастной ценз для публики – 18+, но, думается, не то что 18-летним, а и 25-, и даже 30-летним в "Зеркало" рановато, не в силу секс-откровенности отдельных эпизодов (весьма умеренной, этим нынче и подростков не удивить), но коль скоро проект предполагает переосмыслить свой прежний опыт и жизненные цели на будущее, сперва надо заранее с целями определиться и опыт накопить; пометка 35+ была бы точнее.

Что же предлагает "Зеркало Карлоса Сантоса" прежде, чем посетитель сможет приступить к ужину? Взглянуть со стороны на себя и свою жизнь поэтапно от момента, когда тебя еще нет на свете, до того, когда тебя уже нет; в работе; в сексуальных фантазиях; в тайных желаниях и подавленных страхах, включая, конечно же, и страх смерти... Где-то, принимая правила игры, придется признаться в чем-нибудь сокровенном (но не кому-то постороннему, а опять же самому себе) – все это, впрочем, происходит в формате шоу и никого ни к чему всерьез, по большому счету не обязывает.

Среди занятых актеров есть достаточно известные театральной Москве персоны – Ольга Прихудайлова, Арина Маракулина, Ирина Савицкова, Илья Барабанов, Алексей Юдников и другие, хотя едва ли целевая аудитория "Зеркала" сумеет опознать в них звезд "документальной драмы" или экспериментальных постановок, рассчитанных совсем на другой "сегмент" зрителя, так что эффект "погружения" мастерством исполнителей обеспечен, а узнаваемость лиц его не разрушит.

Другая проблема, что, наверное, для тех, кому реально нужна психологическая помощь, чтобы разобраться с собственной жизнью в точке "кризиса среднего возраста", такого рода театральные проекты простоваты по задумке и доля шоу-театра в них преобладает, а для любителей экстремальных зрелищ, наоборот, избыточны технологии психотренингов, но после пройденных испытаний застолье примирит с собой и с происходящим тех и других. Через два месяца организаторы обещают "хард версию" шоу с более глубоким "погружением", но уже сейчас людям, страдающим, к примеру, клаустрофобией, в некоторых эпизодах будет не по себе.

Из мелких радостей, сопутствующих зрителю променад-спектакля, стоит выделить редкую сегодня возможность использования "пневмопочты" (должно быть, не все уже знают и помнят, что это такое вообще), а еще продюсеры обещают вскоре поселить в пространстве спектакля... кота, исполняющего желания. Исполнение желаний заявлено как главная цель "испытаний", но буквально никто не гарантирует, что все загаданное сбудется, и все же хотя бы задуматься о своих желаниях, прежних, нынешних и следующих – тоже, видимо, не лишнее, а многим для этого нужен повод, ну вот, к примеру, в виде такого иммерсивного спектакля-ужина.

Кто же такой Карлос Сантос и при чем здесь он – тоже остается загадкой, которую зритель разгадывает сам, но подсказки лежат на поверхности: имя Карлос (по крайней мере для целевой возрастной аудитории проекта) наверняка ассоциируется с популярным в свое время писателем и психологом Карлосом Кастанедой, ну а этимология "фамилии" Сантос и подавно прозрачна, из всех Сант для нас важнейшим является Санта Клаус, от него, стало быть, и надо ждать желанного подарка. Ну а не дождешься – так, вспоминая еще одного классика, "неча на зеркало пенять..."