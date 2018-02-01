Глумившийся над смертью русских военных певец приехал на заработки в Москву

Захар Май приехал с гастролями в Россию. Артист, известный призывами взорвать Крымский мост и "шутками" по поводу крушения Ту-154 над Черным морем, перед выездом на заработки заморозил свои страницы в соцсетях – видимо, пытаясь скрыть русофобские взгляды.

Украино-американский певец Захар Май очень уважает Степана Бандеру, но при этом едет с гастролями в Москву и Санкт-Петербург. Украинские поклонники в Сети спрашивали певца, будет ли он исполнять одну из своих песен "Когда наши танки въедут в Москву".

Захар Май "шутил" о крушении Ту-154 Минобороны России над Черным морем. "Вчера ты – бас в военном хоре, а завтра тонешь в Черном море", – писал "поэт". Россия, с его точки зрения – "империя зла". Певец открыто призывал взорвать Крымский мост.

Известны строки его любимой песни: "Когда наши танки въедут в Москву, я повешу многих". Захар Май называет себя наркоманом и гомосексуалистом. Одно из последних пополнений в его репертуаре – песня "Рыдает вата".

В клубах, где Май намерен заработать деньжат, заявили, что недавно узнали о его русофобских взглядах. Оказывается, поклонник Бандеры регулярно наведывается в эти заведения – в администрации его называют "резидентом клуба".

"Он был резидентом клуба в течение десяти лет, ездил каждый месяц в Москву. И никому это не казалось странным. Судя по всему, в последнее время что-то он такое там навысказывал. Я, конечно, негативно к этому отношусь", – цитируют "Вести" арт-директора московского заведения, что неподалеку от метро "Бауманская".

"Русофобия, хоть и востребована политическим классом Украины, но монетизируется плохо, потому что украинский рынок развлечений довольно маленький. Поэтому они пытаются переобуваться в прыжке, делая компромиссные заявления. Или пытаться дезавуировать то, что они наговорили", – сказал журналист Борис Рожин.

Все больше российских артистов попадают под запрет украинских властей – за поддержку республик Донбасса и признание Крыма российским. Если бы они пытались въехать на Украину, их завернули бы на границе. Так ли нужны россиянам песни Захара Мая, чтобы закрывать глаза на его откровенную русофобию и нацистские взгляды, задались вопросом пользователи соцсетей.