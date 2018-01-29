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Культура

Песня про Путина-мачо стала сенсацией на "Грэмми"

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Песня Putin получила престижную премию "Грэмми". Ее автор – композитор Рэнди Ньюман – победил в номинации "Лучшая аранжировка".
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Рэнди Ньюман в 2002 году был включен в Зал славы авторов песен. Дважды лауреат премии "Оскар" – престижной награды удостаивался в 2002 и 2011 годах. Ньюман является автором саундтреков к мультфильмам "История игрушек", "Корпорация монстров" и "Приключения Флика". В его коллекции – премия "Эмми", а "Грэмми" Ньюман получал шесть раз.  

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Российский певец получил "Грэмми"

В заслужившей очередной приз шуточной композиции поется о том, что Владимир Путин любит свою Родину. Российский лидер силой мысли может включить ядерный реактор, а "когда снимает рубашку – сводит женщин с ума".

Помимо песни "Путин" в данной номинации на "Грэмми" претендовали саундтрек Another Day Of Sun в аранжировке Джастина Гурвица из фильма "Ла-ла-ленд", композиции Every Time We Say Goodbye Хорхе Каландрелли и I Loves You Porgy Шелли Берга.

Российский пианист Даниил Трифонов на 60-й церемонии вручения премий Национальной академии искусства и техники грамзаписи США одержал победу в номинации "Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение". Премии был удостоен его цикл "Трансцендентные этюды" Ференца Листа.

С россиянином соперничали американский пианист и дирижер Мюррей Перайя, скрипач и дирижер Немецкого камерного филармонического оркестра Бремена Флориан Дондерер, британский виолончелист Стивен Иссерлис, дирижер Берлинского филармонического оркестра Ариан Мотияк, немецкий скрипач Франк Петер Циммерманн и другие известные музыканты.

Как отметили критики, Трифонов выступает на крупнейших сценах и сотрудничает с прославленными дирижерами. Россиянин неоднократно становился лауреатом престижных международных музыкальных конкурсов, в том числе имени Шопена в Варшаве и имени Чайковского в Москве. Его называют одним из самых ярких пианистов своего поколения.

Триумфатором "Грэмми" стал американский певец, автор песен и продюсер Бруно Марс. Он завоевал престижный трофей в номинациях "Запись года" и "Альбом года" – их удостоился сборник 24K Magic. В номинации "Песня года" отмечена его композиция That's What I Like.

Автор: Федор Лопырев29 января 2018, 08:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые яркие моменты премии "Грэмми"

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