Державин умер после обнародования тайн личной жизни

Артист долго не решался сообщать их публике. Он считал, что все сказал своими ролями.

Михаил Державин долго не решался сесть за мемуары – считал, что еще не время подводить итоги. "Если честно, я никогда не думал писать мемуары, я артист, и все, что я хотел сказать людям, я сказал своими многочисленными ролями в театре, кино, на эстраде. Это и есть мои воспоминания", – любил говорить Державин.

И книга под названием "Я везучий" увидела свет только в конце прошлого года. В ней актер откровенно рассказал о встречах, о потрясающих знакомствах, успехах в театре и кино. На какой новогодней елке он познакомился с Ширвиндтом, почему поступил именно в училище имени Щукина, как не стал художником, почему на втором курсе улизнул в кино и как влюбился первый раз – он вспоминал забавные истории, театральные байки, веселые случаи из детства и молодости. Рассказал МихМих, как его называли друзья, и о двух своих легендарных тестях – народном артисте СССР Аркадии Райкине и командире 1-й Конной, маршале СССР Семене Буденном.

На презентацию своей книги актер прийти не смог – он был тяжело болен. Вместо него выступали друзья, коллеги и дочь от первого брака Мария. Как говорят, последние главы книги Державин писал уже с трудом. Но все-таки нашел в себе силы закончить историю своей жизни. И ушел в вечность...

Сегодня, по слухам, в день смерти артиста, в книжных магазинах Москвы смели все экземпляры его воспоминаний...