Вдова раскрыла подробности смерти Державина

Вдова артиста Михаила Державина Роксана Бабаян рассказала о причине его смерти. Также стало известно, где похоронят скончавшегося 10 января актера.

Вдова Державина подтвердила печальную новость. При этом она сообщила, что артист находился в клинике с начала декабря. "Он умер в больнице несколько часов назад. Он очень давно и тяжело болел… Врачи делали все возможное, поддерживали как могли. Но, к сожалению, организм уже не справлялся с болезнью", – цитирует Роксану Бабаян сайт "Комсомольская правда".

Державин болел давно – беспокоило сердце, сосуды, он перенес несколько операций. В этом сезоне всенародно любимый актер пришел на сбор труппы в Театр сатиры, где служил, хотя спектакли не играл уже давно. Несмотря на состояние здоровья артиста, и близкие, и друзья, и поклонники надеялись, что он поправится и выйдет на сцену.

В свою очередь экс-супруга актера Нина Буденная рассказала, что перед смертью он находился без сознания. По ее словам, артист скончался около 08:00 10 января в госпитале подмосковного города Одинцово. В последние два дня он не приходил в себя, передает телеканал "Звезда".

Стало известно, где похоронят Михаила Державина. По решению родственников, он упокоится там же, где и оперный певец Дмитрий Хворостовский – на Новодевичьем кладбище в Москве, пишет газета "Известия". Там похоронены мать, отец и младшая сестра артиста. Места на семейном захоронении слишком мало, поэтому родственникам приходится искать для могилы актера новое место неподалеку, сообщает РИА ФАН со ссылкой на собственные источники. Дата похорон еще не определена.

Телезрители запомнят Михаила Державина по ролям в комедиях "Моя морячка", "Трое в лодке, не считая собаки", "Бабник", "Жених из Майами". Кроме того, в 1970-х годах он вел юмористическую телепередачу "Кабачок "13 стульев".

