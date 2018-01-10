Смерть Державина шокировала артистов

Друзья и коллеги скорбят по умершему 10 января актеру Михаилу Державину. Многие не хотят верить в произошедшее.

Печальное известие прокомментировал писатель-юморист, артист Евгений Петросян. Он отзывается о Державине как о великолепном актере и очень остроумном человеке.

"Он был близок и к нашему жанру. Он из тех замечательных театральных артистов, которые умели выступать и на эстраде. Это большой дар божий, который дается только человеку, тем людям, которые могут передать его окружающим", — цитирует Петросяна РЕН ТВ. "Когда уходит такой человек, не хочется даже верить в его кончину", – заключил телеведущий.

Коллега Михаила Державина, артистка Театра сатиры Валентина Шарыкина рассказала, каким он был человеком. Она назвала его удивительным, замечательным и обаятельным. "Все мы уходим потихоньку. Но так горько. Я убита!" — добавила артистка.



Актер театра и кино Валентин Гафт был знаком с Державиным более 50 лет. Он поделился воспоминаниями об артисте. По его мнению, у Михаила Державина был дар от Бога.

"Очень скромный, тихий человек. Но даже его маленькие роли в кино и театре замечательны. Видно, что это мощный артист. Обладая таким талантом, он бы мог играть и сниматься гораздо больше", – цитирует Гафта RT. "Люди уходят, не спрашивая разрешения, настала ли пора. Никогда не думал, что Мишка уйдет так рано. Мог еще пожить. Очень тяжело об этом говорить", – сказал он.

По словам Валентина Гафта, Михаил Державин достоин вечной памяти. "Меняется целое поколение. Но такие люди, как Миша Державин, не должны исчезнуть с экрана", – прокомментировал уход коллеги из жизни артист.

В свою очередь актриса Валентина Талызина вспоминает, что Державин "нес людям радость и свет". "Талантливый был, добрый, обаятельный человек. Артист был прекрасный. Мы только на концертах и на фестивалях встречались, но всегда с радостью. Я лично его всегда с улыбкой встречала, и от него всегда что-то было хорошее. Когда с ним общались, я восторгалась его юмором и легкостью какой-то, жизнерадостностью", – поделилась Талызина.

Напомним, народный артист РСФСР Михаил Державин скончался в возрасте 81 года 10 января в больнице. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, пишет Teleprogramma.pro.

Телезрители запомнят Михаила Державина по ролям в комедиях "Моя морячка", "Трое в лодке, не считая собаки", "Бабник", "Жених из Майами" и других. Кроме того, в 1970-х он вел юмористическую телепередачу "Кабачок "13 стульев".