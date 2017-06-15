Больному Державину сложно говорить

Исполнитель роли Джорджа в кинокартине "Трое в лодке, не считая собаки" Михаил Державин на протяжении нескольких лет борется с ишемической болезнью сердца. Недуг мешает актеру полноценно наслаждаться жизнью и заниматься любимым делом.

Dni.Ru созвонились с народным артистом, чтобы поздравить с днем рождения и узнать, как он отмечает 81-летие. Оказалось, свой праздник Державин проводит в больничной палате. "Я сейчас нахожусь в Боткинской больнице, лежу под всякими проводами и капельницами. Чувствую себя ничего, но мне постоянно делают процедуры, поэтому довольно сложно говорить", - поведал актер.

По словам супруги Державина, певицы Роксаны Бабаян, самочувствие Михаила Михайловича в полном порядке и беспокоиться не о чем. "Он находится под наблюдением врачей – это обычный профилактический осмотр, который Михаил делает раз в полгода", – сказала она.

"Летом мы, как правило, уезжаем на дачу. Поэтому, как только Миша закончит процедуры, мы покинем пределы Москвы. Кстати говоря, есть вероятность, что его выпишут уже сегодня вечером", – предположила жена артиста.

К сожалению, у Бабаян нет возможности находиться рядом с мужем в день его рождения. У певицы накануне сломался автомобиль, и навестить именинника она сможет только во второй половине дня. "Я сейчас еду на мероприятие. Вчера у меня сломалась машина, поэтому сегодня я не мобильна. Позднее проведаю и поздравлю Мишу, если все-таки ему придется задержаться в клинике. Мы предполагаем – Бог располагает", – отметила она.

Роксана рассказала, что после выписки Державина они планируют отметить его день рождения узким кругом – только самые близкие и родные. Где будет проходить торжество, еще неизвестно. "Мы всегда стараемся праздновать дни рождения. Либо дома устраиваем застолье, иногда – в ресторане. В этом году, может быть, на даче соберемся", – поделилась планами супруга актера.