Самые смешные роли Михаила Державина
В последнее время Михаил Державин переживает непростые времена. В начале июня у актера случился сердечный приступ. Сейчас его состояние стабилизировалось, однако близкие и поклонники артиста все еще переживают за его здоровье. Dni.Ru поздравляют Михаила Михайловича с днем рождения, желают ему скорейшего выздоровления и вспоминают самые яркие комедии с его участием.
"Моя морячка"
Эта незатейливая, легкая комедия принесла Державину огромный успех. Действие картины разворачивается в небольшом курортном городке. Напористая и веселая ведущая развлекательного концерта в исполнении Людмилы Гурченко ежевечерне проводит конкурс талантов. И каждый день в нем участвует скромный отдыхающий Гудков (Державин), исполняя простую, но такую душевную песню "Моя морячка".
"Трое в лодке, не считая собаки"
В этой комедии, снятой по одноименной повести Джерома К. Джерома, Державин играет одного из трех друзей, которые вместе отправляются в путешествие по лондонской Темзе. Партнерами актера по картине стали его друг Александр Ширвиндт и Андрей Миронов. Звездный состав и харизма главных героев обеспечили ленте бешеный успех у зрителей.
"Бабник"
В комедии "Бабник" Державин сыграл шефа главного героя Аркадия – неисправимого авантюриста и сердцееда. В отличие от подчиненного, его босс, напротив, отличается рациональностью и скромностью.
"Жених их Майами"
По сюжету картины, к дяде Мише (Державин) приезжает из Америки племянник в исполнении Бориса Щербакова, которого бросила жена. Весь фильм несчастный житель Майами будет искать себе невесту, попадая в забавные ситуации.
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