Самые смешные роли Михаила Державина

Сегодня, 15 июня, российскому актеру театра и кино Михаилу Державину исполнился 81 год. Dni.Ru решили вспомнить его самые смешные роли.

В последнее время Михаил Державин переживает непростые времена. В начале июня у актера случился сердечный приступ. Сейчас его состояние стабилизировалось, однако близкие и поклонники артиста все еще переживают за его здоровье. Dni.Ru поздравляют Михаила Михайловича с днем рождения, желают ему скорейшего выздоровления и вспоминают самые яркие комедии с его участием.

"Моя морячка"

Эта незатейливая, легкая комедия принесла Державину огромный успех. Действие картины разворачивается в небольшом курортном городке. Напористая и веселая ведущая развлекательного концерта в исполнении Людмилы Гурченко ежевечерне проводит конкурс талантов. И каждый день в нем участвует скромный отдыхающий Гудков (Державин), исполняя простую, но такую душевную песню "Моя морячка".

"Трое в лодке, не считая собаки"

В этой комедии, снятой по одноименной повести Джерома К. Джерома, Державин играет одного из трех друзей, которые вместе отправляются в путешествие по лондонской Темзе. Партнерами актера по картине стали его друг Александр Ширвиндт и Андрей Миронов. Звездный состав и харизма главных героев обеспечили ленте бешеный успех у зрителей.

"Бабник"

В комедии "Бабник" Державин сыграл шефа главного героя Аркадия – неисправимого авантюриста и сердцееда. В отличие от подчиненного, его босс, напротив, отличается рациональностью и скромностью.

"Жених их Майами"

По сюжету картины, к дяде Мише (Державин) приезжает из Америки племянник в исполнении Бориса Щербакова, которого бросила жена. Весь фильм несчастный житель Майами будет искать себе невесту, попадая в забавные ситуации.