Михалков нашел крайних в скандале с "Матильдой"

Ситуация вокруг фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда" об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской лежит на совести Фонда кино. Он выделял деньги – он и несет ответственность, считает Никита Михалков.

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков уверен, что скандал, развернувшийся вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда", целиком на совести Фонда кино. Работу над кинолентой о чувствах между будущим российским императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской Фонд утвердил еще на уровне сценария, напомнил Михалков, передает URA.RU.

"Это вся история на совести Фонда кино, – сказал Михалков. – Это решал Фонд кино, он должен нести ответственность, поскольку выделял деньги на уровне сценария. Ты должен предполагать, что тебя ждет, если ты хочешь рассказать бытовую историю про человека, причисленного к лику святых, если ты идешь на это – не удивляйся. Мне предлагали играть святого Луку, но я не буду", – добавил мэтр отечественного кинематографа.

Напомним, скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся спором режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской по поводу возможности и правильности выпуска в прокат спорной ленты. Фильм, представляющий причисленного к лику святых императора обычным человеком со своими чувствами и страстями, по мнению противников картины не может быть показан в православном государстве. Поклонская считает, что работа Учителя оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих.