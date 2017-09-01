Россияне сходят с ума по новому клипу "Ленинграда"

31 августа группа выложила новый клип "Ч.П.Х" на свой аккаунт в YouTube. Меньше чем за сутки ролик собрал три миллиона просмотров.

В нем, впервые за долгое время снялся сам Сергей Шнуров. Последний раз он появлялся в своих клипах два года назад, в клипе "Бомба". Помимо солиста группы, в ролике снялась его вокалистка и появились несколько приглашенных звезд.

Сюжет клипа разворачивается в подвальной рюмочной, типичной для любимого Шнуром Питера. За столиком сидит журналист Александр Невзоров, у стойки пытается выпить футболист Александр Кержаков. Лучший бомбардир России постоянно промахивается рюмкой мимо рта. За самой стойкой сидит Глеб Голубин, более известный как популярный репер Pharaoh.

Главный смысловой посыл песни, на которую снят клип очень прост: "Если выпить вы хотите, то берите водки литер!", но, как всегда, в клипе "Ленинграда" много отсылок и аналогий. Многие считают, что это была тонка пародия на известный в Сети рэп-баттл Versus. А конкретнее на противостояния Саши СТ, который читает в новом ролике Шнурова целый куплет, против популярного хип-хоп артиста Oxxxymironа.

Куплет СТ заканчивается фразой лидера "Ленинграда": Зачитал ***/ Только было б ***/ Вставить бы цитату/ Кольки Гумилёва. Стихи именно этого поэта Oxxymiron использовал для победы над СТ онлайн-баттле. Новый клип группы можно посмотреть на YouTube. Осторожно, в песне много мата, обсценной лексики курения и алкоголя.