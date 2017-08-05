Загадки смерти Мэрилин Монро

5 августа 1962 года трагически погибла главная блондинка XX века, талантливая актриса и роскошная женщина – Мэрилин Монро. Причина ее смерти до сих пор остается для всех загадкой. Dni.Ru решили вспомнить основные версии трагедии и разобраться в том, насколько они достоверны.

Главный секс-символ Америки ушла из жизни непозволительно рано – в 36 лет. Бездыханное тело Мэрилин было найдено в ее доме на Хеллен-драйв в окрестностях Лос-Анджелеса.

Передозировка медикаментами

Результаты предварительного вскрытия определили, что Мэрилин умерла от передозировки барбитуратов. В ее печени были найдены остатки препарата пентобарбитала (снотворного), а в крови – хлоралгидрат. Однако некоторые эксперты говорили о том, что в желудке никаких следов от принимаемых лекарств не было найдено, а значит, препараты кто-то мог ввести ей намеренно ректально.

Впрочем, в версию о том, что Мэрилин по неосмотрительности приняла слишком много успокоительного, не лишена основания. Дело в том, что в последние годы жизни актриса часто страдала от депрессии, постоянно была на связи с лечащим врачом, и в силу импульсивного характера, могла действительно принять слишком большую дозу лекарства.

Убийство и след Кеннеди

Многие специалисты считают, что Мэрилин могли убить, так как она представляла опасность для высшей власти. Дело в том, что в последний год жизни актрисы в прессе все чаще появлялись слухи о том, что у нее роман с президентом США Джоном Кеннеди. Кое-кто даже считал, что она претендует занять место первой леди.

Кульминацией этих сплетен стал день рождения главы государства, на который явилась Мэрилин и спела ту самую легендарную песню "Happy Birthday Mr. President". Эротизм и кокетство в поведении актрисы явно намекали на интимную связь с Кеннеди.

Естественно, репутация такого рода могла серьезно навредить президенту, а потому он быстро замял этот скандал и больше Мэрилин не замечали в его компании. Однако актриса очень болезненно отреагировал на это и даже говорила, что готова рассказать прессе много интересного о президенте.

Вполне вероятно, что из-за этого Мэрилин и убили, замаскировав преступление под трагическую случайность. В пользу этой версии говорят множество фактов.

Так, полицейские вспоминали, что прибыв на вызов, обратили внимание на то, что горничная судорожно что-то застирывала в ванной. Подозрения вызвала и неестественная поза Мэрилин – она лежала "солдатиком", уткнувшись головой в подушку.

Кроме того, стражам порядка показался странным тот факт, что они были вызваны лишь примерно через полтора часа после того, как горничная обнаружила актрису мертвой.

Отчаянный шаг

Существует немало людей, которые уверены, что в ту ночь эксцентричная блондинка добровольно ушла из жизни или же попыталась в очередной раз устроить драматическую инсценировку, но неудачно. Оглядываясь на жизнь актрисы, можно понять, что сложилась она крайне трагично.

К 36 годам у актрисы были деньги, слава, всеобщие любовь и восхищение, но не было настоящего счастья и удовлетворенности жизнью. Мэрилин оказалась заложницей собственного образа. С одной стороны, ей нравился статус секс-символа, а с другой, она всегда считала, что способна на большее.

Мэрилин страстно хотелось иметь любящего мужа, детей, а также играть глубокие, драматические роли в кино. Вместе с тем, в реальности она не могла предложить режиссерам ничего, кроме образа красивой куклы. А в жизни, инфантильность и капризность Мэрилин заставляла ее любовников бежать от нее сломя голову.

Вполне возможно, что в ту ночь 5 августа актриса почувствовала безысходность своей жизни, а может быть, просто не хотела стареть. Это вполне было в духе Мэрилин.