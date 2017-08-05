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Загадки смерти Мэрилин Монро

Мэрилин Монро. Фото: GLOBAL LOOK press
5 августа 1962 года трагически погибла главная блондинка XX века, талантливая актриса и роскошная женщина – Мэрилин Монро. Причина ее смерти до сих пор остается для всех загадкой. Dni.Ru решили вспомнить основные версии трагедии и разобраться в том, насколько они достоверны.
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Главный секс-символ Америки ушла из жизни непозволительно рано – в 36 лет. Бездыханное тело Мэрилин было найдено в ее доме на Хеллен-драйв в окрестностях Лос-Анджелеса. 

Передозировка медикаментами

Результаты предварительного вскрытия определили, что Мэрилин умерла от передозировки барбитуратов. В ее печени были найдены остатки препарата пентобарбитала (снотворного), а в крови – хлоралгидрат. Однако некоторые эксперты говорили о том, что в желудке никаких следов от принимаемых лекарств не было найдено, а значит, препараты кто-то мог ввести ей намеренно ректально. 

Мэрилин Монро. Фото: GLOBAL LOOK press

Впрочем, в версию о том, что Мэрилин по неосмотрительности приняла слишком много успокоительного, не лишена основания. Дело в том, что в последние годы жизни актриса часто страдала от депрессии, постоянно была на связи с лечащим врачом, и в силу импульсивного характера, могла действительно принять слишком большую дозу лекарства.   

Убийство и след Кеннеди

Многие специалисты считают, что Мэрилин могли убить, так как она представляла опасность для высшей власти. Дело в том, что в последний год жизни актрисы в прессе все чаще появлялись слухи о том, что у нее роман с президентом США Джоном Кеннеди. Кое-кто даже считал, что она претендует занять место первой леди.

Мэрилин Монро. Фото: wikipedia.org

Кульминацией этих сплетен стал день рождения главы государства, на который явилась Мэрилин и спела ту самую легендарную песню "Happy Birthday Mr. President". Эротизм и кокетство в поведении актрисы явно намекали на интимную связь с Кеннеди. 

Естественно, репутация такого рода могла серьезно навредить президенту, а потому он быстро замял этот скандал и больше Мэрилин не замечали в его компании. Однако актриса очень болезненно отреагировал на это и даже говорила, что готова рассказать прессе много интересного о президенте. 

Вполне вероятно, что из-за этого Мэрилин и убили, замаскировав преступление под трагическую случайность. В пользу этой версии говорят множество фактов. 

Так, полицейские вспоминали, что прибыв на вызов, обратили внимание на то, что горничная судорожно что-то застирывала в ванной. Подозрения вызвала и неестественная поза Мэрилин – она лежала "солдатиком", уткнувшись головой в подушку. 

Кроме того, стражам порядка показался странным тот факт, что они были вызваны лишь примерно через полтора часа после того, как горничная обнаружила актрису мертвой. 

Мэрилин Монро. Фото: GLOBAL LOOK press

Отчаянный шаг

Существует немало людей, которые уверены, что в ту ночь эксцентричная блондинка добровольно ушла из жизни или же попыталась в очередной раз устроить драматическую инсценировку, но неудачно. Оглядываясь на жизнь актрисы, можно понять, что сложилась она крайне трагично.

К 36 годам у актрисы были деньги, слава, всеобщие любовь и восхищение, но не было настоящего счастья и удовлетворенности жизнью. Мэрилин оказалась заложницей собственного образа. С одной стороны, ей нравился статус секс-символа, а с другой, она всегда считала, что способна на большее.

Мэрилин страстно хотелось иметь любящего мужа, детей, а также играть глубокие, драматические роли в кино. Вместе с тем, в реальности она не могла предложить режиссерам ничего, кроме образа красивой куклы. А в жизни, инфантильность и капризность Мэрилин заставляла ее любовников бежать от нее сломя голову.

Вполне возможно, что в ту ночь 5 августа актриса почувствовала безысходность своей жизни, а может быть, просто не хотела стареть. Это вполне было в духе Мэрилин.

Автор: Рудольф Великолепный5 августа 2017, 09:59

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