Спойлеры новых серий "Игры престолов" попали в Сеть

Группа неизвестных хакеров совершила атаку на известный американский канал HBO и похитила информацию о будущих сериях "Игры престолов". По некоторым данным, злоумышленники уже успели опубликовать спойлеры нескольких новых эпизодов.

Как утверждают хакеры, им удалось похитить из компьютерных систем около 1,5 терабайта информации телеканала HBO, передает Entertainment Weekly. Как отмечает издание, сейчас злоумышленники владеют сценариями по крайней мере трех новых серий "Игры престолов".

По некоторым данным, спойлеры этих эпизодов уже слиты в Сеть, и скорее всего, позже будут раскрыты их подробности. Представители HBO подтвердили информацию о кибератаке.

Они пояснили, что хакеры похитили "коммерческу. информацию", однако не уточнили, какую именно. На данный момент, представители телеканала ведут расследование, пытаясь выяснить как именно злоумышленники получили доступ к секретным данным. "Любое вторжение явно разрушительно и тревожно для всех нас", – добавил глава HBO Ричард Плеплер.

Напомним, в 17 июля в 04:00 мск стартовал новый, седьмой сезон культового фэнтези-сериала "Игра престолов". Первая серия многосерийной картины вызвала небывалый ажиотаж у фанатов. Всего эпизод посмотрели 16 миллионов человек.

Сюжет новых серий оказался настолько захватывающим, что каждый раз его поклонники с упоением гадают, что же произойдет дальше. Не удержались от этого даже принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.

На встрече с актером сериала Томом Влашихой представители королевской семьи умоляли его поделиться спойлерами. Однако артист оказался непреклонен и сохранил сюжет будущих серий в тайне.