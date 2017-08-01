Спойлеры новых серий "Игры престолов" попали в Сеть

Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Еда

Самое читаемое

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
Звезда "Дома-2" оказалась дочерью Боярского
Королева объявила об уходе после пьяных загулов мужа
партнеры
Вторник 1 августа
Лента новостей
12:46
В редакцию телеканала пробралась опасная змея (видео)
12:31
Чем удар астероида грозит Земле
12:13
В Царицыно из пруда выловили труп
12:05
В Москве тело мужчины завернули в ковер после попойки
11:58
Самые сексуальные чернокожие модели
11:51
Причину развития рака нашли в больных зубах
11:49
Куда пропала Ирина Понаровская
11:41
Во Франции тела россиян пролежали в доме десять дней
11:32
При задержании мужчина искусал полицейскую собаку (видео)
11:24
Трамп утвердил новые санкции против России
10:42
Голого мужчину в Киеве приняли за бомбу (видео)
10:39
Пропавшего под Иркутском трехлетнего мальчика нашли мертвым
10:16
Российские врачи готовы поставить вживление киберглаз на поток
10:13
Басков прилюдно расцеловал сам себя
10:01
В Москве появятся сотни новых пешеходных переходов
09:50
Старенький японец поборол медведя приемами каратэ
09:43
Ко Дню города по "Коломенскому" протянут сеть велодорожек
09:36
Когда закончатся работы на Бульварном кольце
09:26
Прибалтика получит по рогам за фашизм
09:24
Как в Москве спасают древние артефакты
09:11
В Луганске взорвали памятник ополчению
09:03
Известный блогер о болезни Алеси Кафельниковой
08:53
Пассажиры автобуса погибли в ДТП с КамАЗом под Калугой
08:46
Россияне посмеялись над мертвецки пьяным водителем
08:42
В Томске поймали убийцу-головореза
08:33
В США раскрыли план поставок оружия на Украину
08:32
В Кузбассе женщине дали 1,5 года за убийство младенца
08:24
Ливни сдвинули срок ремонта улиц в центре Москвы
08:19
МИД России встал на защиту украинского летчика-героя
08:17
На Варшавском шоссе лоб в лоб столкнулись две машины
08:06
Под Хабаровском водитель бульдозера нашел десять килограммов золота
08:02
Житель Новосибирска с топором напал на памятник Николаю II
07:57
Как изменится жизнь россиян с 1 августа
07:49
Крупная авария парализовала МКАД
22:02
В Москве мотоциклист-лихач протаранил автобус (видео)
21:57
Что стало с ногой Кудрявцевой
21:43
Во Внуково произошел пожар
21:39
В промзоне спасли увязших в гудроне щенков (видео)
21:31
На востоке Москвы в ДТП пострадал ребенок
21:22
Земля неумолимо приближается к катастрофе из-за климата
21:14
В Приморье насмерть разбилась знаменитая мотоциклистка
20:56
Любовный гороскоп на август
20:53
Зачем Малахову скандал с увольнением
20:49
Галкин слил "постельное" видео Пугачевой
20:18
МВД разрешило садиться в самолет без бумажного билета
20:15
Волочкову осудили за странный подарок больному отцу
19:55
Синоптики необычно пожаловались Путину на мизерные зарплаты
19:54
Известный актер умер от осложнений из-за склероза
19:43
Кейт Миддлтон с "тарелкой" на голове покорила мир моды
19:16
Регионы представили лучшие заявки на президентские гранты
19:16
Операция по увеличению пениса впервые убила пациента
19:10
В Зеленограде построят "брутальный" переход
18:52
Неожиданный поворот в скандале с уходом Малахова
18:52
Порошенко отдал Украину на разграбление бандитам
18:45
Кафельникова объяснила истерику из-за наркотиков
18:22
Украинского двойника Лаврова затравили в соцсетях
18:14
Дело "пьяного" мальчика передали в суд
18:08
Самый богатый блогер разбился в Подмосковье (видео)
18:04
В списке богатейших россиян сменился лидер
18:01
Близкие рассказали о самочувствии Пугачевой
17:50
Роналду удивил суд нелепыми оправданиями
17:37
Ползающий на коленях Порошенко удивил Европу
17:29
В Москве из-за подозрительного чемодана перекрыли станцию метро
17:28
Ляшко обозвал американского посла на Украине животным
17:26
Родные сильно затянули с похоронами Олега Яковлева
17:21
Санкт-Петербург залило кипятком (видео)
17:16
53–летняя Лолита Милявская показала грудь в прозрачном боди
17:14
Российские регионы обсудили защиту прав дольщиков
17:08
Путина поразили школьные поборы в Калмыкии
16:48
Что нужно успеть сделать до конца лета
16:48
Соловьев прошелся по скандалу с уходом Малахова
16:40
По законам ЦБ "Югре" нет места в системе
16:38
Москвичей в День ВДВ оставят без спиртного
16:28
Семья долгожителей раскрыла секрет здоровья
16:21
Стешу Маликову упрекнули во лжи
16:13
Вскрылись скандальные факты об уходе Малахова с Первого канала
15:57
Внук Пугачевой хочет сбежать из России после свадьбы
15:54
Как Порошенко превращает Украину в "страну-зомби"
15:42
В Киеве водитель протаранил толпу
15:35
В новом здании Внуково за 3,5 млрд протекла крыша
15:33
Как выглядеть соблазнительно в белом
15:27
Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации
15:26
Конкуренты открестились от Малахова
15:12
Бизнес-гороскоп на август 2017 года
15:12
Зачем Россия снова спасает Европу
14:55
Найден способ делать чипсы из медуз
14:55
Девушки устроили кровавое побоище на людях (видео)
14:47
Продавец вынесла из ювелирного украшения на 0,5 млн
14:43
Малахов хранит гробовое молчание по поводу своего ухода
14:31
Чем грозит Сбербанку массовый сбой
14:25
Электричка насмерть сбила велосипедиста в наушниках
14:19
В Москве объявлен желтый уровень опасности
14:09
В Испании пенсионера из России обокрали на 1,3 млн евро
14:04
За выходные в Турции скончались пять россиян
14:03
Тест-драйв Volkswagen Tiguan II
13:56
7 самых интересных мероприятий августа
13:55
Под Москвой задержали двух террористов "ИГ"
13:52
Кто и зачем "сливает" секреты коррупционных расследований
13:41
Подробности смертельной аварии с российским актером
13:36
Автомобильная арка Крымского моста замкнулась
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Андрей Малахов уходит с Первого канала
Врачи в Баку спасают Аллу Пугачеву
Зачем Малахову скандал с увольнением
Лолита посмеялась над худобой Пугачевой
Панин возмутил новой развратной выходкой
Культура

Спойлеры новых серий "Игры престолов" попали в Сеть

Кадр из сериала "Игра престолов"
Группа неизвестных хакеров совершила атаку на известный американский канал HBO и похитила информацию о будущих сериях "Игры престолов". По некоторым данным, злоумышленники уже успели опубликовать спойлеры нескольких новых эпизодов.
прочитано 997 раз

Как утверждают хакеры, им удалось похитить из компьютерных систем около 1,5 терабайта информации телеканала HBO, передает Entertainment Weekly. Как отмечает издание, сейчас злоумышленники владеют сценариями по крайней мере трех новых серий "Игры престолов". 

ПО ТЕМЕ

Звезда "Игры престолов" судится из-за поборов с гонораров

Пять самых отталкивающих сцен "Игры престолов"

В "Игре престолов" показали самый безумный секс в истории ТВ

 Сериал "Игра престолов"

Сюжеты Сериал "Игра престолов"

По некоторым данным, спойлеры этих эпизодов уже слиты в Сеть, и скорее всего, позже будут раскрыты их подробности. Представители HBO подтвердили информацию о кибератаке. 

Они пояснили, что хакеры похитили "коммерческу. информацию", однако не уточнили, какую именно. На данный момент, представители телеканала ведут расследование, пытаясь выяснить как именно злоумышленники получили доступ к секретным данным. "Любое вторжение явно разрушительно и тревожно для всех нас", – добавил глава HBO Ричард Плеплер.

Напомним, в 17 июля в 04:00 мск стартовал новый, седьмой сезон культового фэнтези-сериала "Игра престолов". Первая серия многосерийной картины вызвала небывалый ажиотаж у фанатов. Всего эпизод посмотрели 16 миллионов человек.  

Сюжет новых серий оказался настолько захватывающим, что каждый раз его поклонники с упоением гадают, что же произойдет дальше. Не удержались от этого даже принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. 

На встрече с актером сериала Томом Влашихой представители королевской семьи умоляли его поделиться спойлерами. Однако артист оказался непреклонен и сохранил сюжет будущих серий в тайне. 

Автор: Рудольф Великолепный1 августа 2017, 09:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ожившие мертвецы "Игры престолов"

567

комментарии

Политика

Порошенко отдал Украину на разграбление бандитам
Ляшко обозвал американского посла на Украине животным
Рогозин унизил Румынию стихами с цитатой Путина
Чего Трамп ждет от России

Шоу-бизнес

Муж Лолиты оправдал ее "голую" выходку
Садальский столкнул Пугачеву и Пьеху
Куда пропала Ирина Понаровская
Басков прилюдно расцеловал сам себя

Проишествия

Операция по увеличению пениса впервые убила пациента
Самый богатый блогер разбился в Подмосковье (видео)
Девушки устроили кровавое побоище на людях (видео)
В Испании пенсионера из России обокрали на 1,3 млн евро

Lifestyle

Спойлеры новых серий "Игры престолов" попали в Сеть
Злой муж зашипел на Нетребко
"Взрывная блондинка" стала лидером российского кинопроката
Где зарождалась Россия
Шоу-бизнес

Зачем Малахову скандал с увольнением

Первый канал может остаться без лица
Общество

МИД России встал на защиту украинского летчика-героя

Александр Акопов получил официальное приглашение от дипломатического ведомства
Шоу-бизнес

Куда пропала Ирина Понаровская

Певица обратилась к поклонникам

Общество

В редакцию телеканала пробралась опасная змея (видео)

Гостью укротили вешалкой и пакетом

Гороскоп

Любовный гороскоп на август
Бизнес-гороскоп на август 2017 года
Астрологический прогноз с 31 июля по 6 августа
Особенная связь с молодым любовником изменила Апину

Фоторепортажи

Кейт Миддлтон с "тарелкой" на голове покорила мир моды
Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации
Похудевшая Нетребко побила Киркорова
Алла Пугачева насмешила комичным видом в Баку

Спорт

Роналду удивил суд нелепыми оправданиями
Футболист забил невероятный гол в свои ворота (видео)
Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео

Регионы

В промзоне спасли увязших в гудроне щенков (видео)
Синоптики необычно пожаловались Путину на мизерные зарплаты
Санкт-Петербург залило кипятком (видео)
Бродившая неделю по тайге девочка найдена живой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru