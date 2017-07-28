Пять самых отталкивающих сцен "Игры престолов"

Совсем недавно вышел седьмой сезон культового сериала "Игра престолов". Картина завораживает не только увлекательным сюжетом, но и обилием шокирующих, провокационных сцен, которые трудно смотреть спокойно. Dni.Ru вспоминают самые мерзкие кадры саги. Внимание! Материал не рекомендуется к просмотру лицам моложе 18 лет.

Дейенерис ест сердце лошади

Если вы хотите наконец умерить свой аппетит и сесть на диету, то вам стоит просматривать эту сцену ежедневно. Чтобы будущий ребенок вырос настоящим воином, Дейенерис вынуждена пройти через мерзкий ритуал: съесть сердце лошади. Разумеется, актриса ела не настоящий орган, но несмотря на это сцена вызывает приступ тошноты.

Дрого вырывает Маго язык

Кхал Дрого грозен не только внешне. За оскорбления Дейенерис он вызывает Маго на поединок. Мужчины начинают биться, и Дрого побеждает соперника, после чего руками вырывает ему язык.

Мясорубка во время "красной" свадьбы

Пожалуй, одна из самых шокирующих сцен сериала – резня на свадьбе Эдмара Талли и Рослин Фрей. В разгар торжества люди Уолдера Фрея, в замке которого шел праздничный пир, нападают на гостей. В тот жуткий вечер был хладнокровно убит Робб Старк, его жена, мать, а также большинство воинов.

Пытка с помощью крыс

Эта сцена также может отбить аппетит и испортить настроение. Сценаристы использовали беспроигрышный ход, показав зрителям древнюю китайскую пытку. Человека связывают, прикладывают к его животу ведро с крысами и подогревают его. Естественно, в панике животные начинают грызть человеческую плоть, чтобы выбраться.

Унизительные пытки Теона Грейджоя

В этой сцене Рамси Сноу безжалостно пытает похищенного Теона Грейджоя. В конце концов, жестокий герой отрезает мужское достоинство пленника, а затем издевательски поедает сосиску на глазах у несчастного. Естественно, зрелище вызывает только ужас и отвращение.