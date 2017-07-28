Пять самых отталкивающих сцен "Игры престолов"

Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Еда

Самое читаемое

Как выглядит вблизи 68-летняя Алла Пугачева
Наталья Фриске сообщила о раке
Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Любовница Тарасова показала сына
У ведущего прогноза погоды Беляева рак
партнеры
Пятница 28 июля
Лента новостей
17:29
Лобода влюбилась в немецкого рокера
17:21
В Москве из пруда вытащили двух тонущих девочек
17:00
Госдума активизировала работу в соцсетях
16:57
Путин взялся за лихачей на дорогах
16:56
В Москве массово вымирает рыба
16:35
Раскрыты секреты торта на свадьбе внука Пугачевой
16:33
Москва сделала Трампу последнее предупреждение
16:33
Групповой секс обернулся трагедией для двух немок
16:16
В московском кинотеатре "35 мм" произошел пожар
16:12
Шикарная жизнь Кожевниковой
16:07
Журналистка уронила тетрадь на голову сенатора
15:59
Мужчину взяли в заложники после отказа жениться
15:49
Почему современные женщины не торопятся замуж
15:47
MINI Cooper Countryman: стильный MINIмализм
15:45
В Крыму возобновлена подача электричества
15:37
Пьер Нарцисс помыл изнасилованную радиоведущую
15:26
Унижение Саакашвили вышло боком Порошенко
15:24
В Крыму в разгар курортного сезона случился блэкаут
15:20
Самолет с Рогозиным развернули по пути в Кишинев
15:11
МИД России вызвал посла США Теффта
15:08
Поклонники набросились на голую грудь Седоковой
14:48
В Москве сдан первый из шести проблемных домов "СУ-155"
14:48
По центру Москвы гуляют голые девушки (видео)
14:47
Энергомост в Крым полностью обесточен
14:32
Между алкоголем и диабетом обнаружена странная связь
14:32
Второй Фестиваль Индонезии пройдет в Москве
14:31
Россия жестко ответила на хамство США
14:25
На Урале подросток разбился на угнанной машине
14:25
Королеву прокатил эффектный блондин
14:21
Тайный брак Голубкиной и Ливанова
14:17
ЕС объявляет торговую войну США
14:15
Коллекторы нашли новый способ выбивания долгов
13:59
Почему Киев бьется в истерике из-за итальянского посла
13:47
Годовалый ребенок проглотил батарейку и обжег пищевод
13:45
Обидевший Сычева футболист налег на блинчики его мамы
13:42
Славянская площадь станет первым крупным хабом в центре Москвы
13:41
Что подарили Преснякову на свадьбу
13:39
Росатом поставит за рубеж компактные медицинские реакторы
13:34
Устроившего огненное ДТП в Москве водителя ищут по всей России
13:16
Москву накрыл опасный циклон
13:15
Орбакайте публично заставила замолчать Преснякова
13:13
Где дешево отдохнуть летом
12:55
На школьницу за день напали два насильника
12:55
"Деловые Линии" вводят рейтинг водителей
12:50
В Коми на уборку опасных растений бросили детдомовцев
12:46
Какое мороженое любит президент
12:42
На севере Москвы обустроят роскошный пляж
12:29
Воспитателя лагеря в Подмосковье обвинили в растлении детей
12:23
Посольство США лишается имущества в России
12:04
Почему боятся Гульнары Каримовой
12:01
Соратники Трампа опозорились из-за матерного скандала
12:00
В полиции опровергли данные о найденном у участка теле школьника
11:57
Джоли бросила Питта ради женатого любовника
11:51
Под Вологдой ребенок пропал во время пикника
11:42
Курс доллара показал рост на открытии торгов
11:32
В День знаний в школах хотят провести "Урок России"
11:26
Житель Подмосковья обезглавил собутыльника кухонным ножом
11:24
Санкт-Петербург спасли от терактов на железной дороге
11:13
Как уберечься от гепатита
11:10
Юлия Началова оскандалилась в Италии
11:07
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали десятки людей (видео)
10:47
Центробанк лишил лицензии банк "Югра"
10:43
В Москве объявлено экстренное предупреждение
10:38
Подельники сдали дочь Каримова
10:29
Разбившийся в аварии Сергей Горобченко: Я живой труп
10:27
Чем опасна сбитая у Мекки баллистическая ракета
10:23
Соблазнительная Брежнева рассекает по Баку в смелом наряде
10:18
Российская модель посмеялась над Люком Бессоном
10:15
Голого грабителя с воображаемым пистолетом лишили мечты
10:06
Главные события Москвы с 28 июля по 3 августа
09:56
Гульнаре Каримовой дали пять лет
09:45
Совет на выходные
09:43
Древние артефакты нашли при раскопках в центре Москвы
09:39
На чем погорел схваченный в Греции по запросу США россиянин
09:28
У отдела полиции на севере Москвы нашли тело школьника
09:21
Солист "Руки вверх" обвенчался с многодетной матерью
09:15
Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения по нескольким статьям УК
09:04
Россия пересчитала оставшихся гражданских пилотов
09:02
Молодая коллега родила после слухов о романе с Якубовичем
08:58
Автобус с туристами из России сгорел в Болгарии
08:53
В Таиланде туристка умерла во время фотосессии
08:47
Голого пьяного иностранца вытащили из Москвы-реки
08:30
Онкобольная певица переживает нестерпимые боли
08:27
Сенат припер Трампа к стене санкциями против Москвы
08:21
Больных раком разрешат лечить лекарством от угрей
08:03
Умер первый в России доктор политических наук
01:16
Пугачева в белом платье затмила невесту на свадьбе внука
21:56
В Москве поймали телефонного террориста
21:52
На фиолетовой ветке столичного метро случилось ЧП
21:50
Топ-3 любимых иномарок россиян
21:29
Саакашвили объяснил трусливое бегство в США
21:23
Москвичу проломили череп монтировкой
21:12
Чем пахнет Вселенная
20:52
Около кораблей ВМФ в Петербурге засекли неизвестный вертолет
20:49
Шикарная Бузова устроила переполох в Баку
20:35
Жена Преснякова сверкнула нижним бельем на свадьбе
20:31
Нападение психа на женщину-полицейского потрясло Россию
20:14
Профессионалы назвали самое безопасное место в легковушке
20:09
Двукратный чемпион по тяжелой атлетике утонул на Кубани
20:07
Главы думских комитетов вошли в топ депутатского рейтинга
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
Пугачева в белом платье затмила невесту на свадьбе внука
Первые кадры со свадьбы внука Пугачевой
Жена Преснякова попросила у гостей деньги на свадьбу
51-летняя Штурм с волосатыми ногами оскандалилась в Болгарии
Культура

Пять самых отталкивающих сцен "Игры престолов"

Дейенерис. Кадр из сериала "Игра престолов"
Совсем недавно вышел седьмой сезон культового сериала "Игра престолов". Картина завораживает не только увлекательным сюжетом, но и обилием шокирующих, провокационных сцен, которые трудно смотреть спокойно. Dni.Ru вспоминают самые мерзкие кадры саги. Внимание! Материал не рекомендуется к просмотру лицам моложе 18 лет.
прочитано 419 раз

Дейенерис ест сердце лошади

Если вы хотите наконец умерить свой аппетит и сесть на диету, то вам стоит просматривать эту сцену ежедневно. Чтобы будущий ребенок вырос настоящим воином, Дейенерис вынуждена пройти через мерзкий ритуал: съесть сердце лошади. Разумеется, актриса ела не настоящий орган, но несмотря на это сцена вызывает приступ тошноты. 

Дрого вырывает Маго язык 

Кхал Дрого грозен не только внешне. За оскорбления Дейенерис он вызывает Маго на поединок. Мужчины начинают биться, и Дрого побеждает соперника, после чего руками вырывает ему язык. 

Мясорубка во время "красной" свадьбы

Пожалуй, одна из самых шокирующих сцен сериала – резня на свадьбе Эдмара Талли и Рослин Фрей. В разгар торжества люди Уолдера Фрея, в замке которого шел праздничный пир, нападают на гостей. В тот жуткий вечер был хладнокровно убит Робб Старк, его жена, мать, а также большинство воинов. 

Пытка с помощью крыс

Эта сцена также может отбить аппетит и испортить настроение. Сценаристы использовали беспроигрышный ход, показав зрителям древнюю китайскую пытку. Человека связывают, прикладывают к его животу ведро с крысами и подогревают его. Естественно, в панике животные начинают грызть человеческую плоть, чтобы выбраться.  

Унизительные пытки Теона Грейджоя 

В этой сцене Рамси Сноу безжалостно пытает похищенного Теона Грейджоя. В конце концов, жестокий герой отрезает мужское достоинство пленника, а затем издевательски поедает сосиску на глазах у несчастного. Естественно, зрелище вызывает только ужас и отвращение. 

Автор: Рудольф Великолепный28 июля 2017, 11:44

комментарии

Политика

Самолет с Рогозиным развернули по пути в Кишинев
Унижение Саакашвили вышло боком Порошенко
Россия жестко ответила на хамство США
Почему Киев бьется в истерике из-за итальянского посла

Шоу-бизнес

Лобода влюбилась в немецкого рокера
Пугачева выступила с проникновенной речью на свадьбе внука
Дочь ответила на истерику Кафельникова из-за наркотиков
Пьер Нарцисс помыл изнасилованную радиоведущую

Проишествия

Чем опасна сбитая у Мекки баллистическая ракета
На школьницу за день напали два насильника
Голого грабителя с воображаемым пистолетом лишили мечты
Сломанный аттракцион убил человека (видео)

Lifestyle

Трагическая судьба главной соперницы Анастасии Вертинской
Пять самых отталкивающих сцен "Игры престолов"
Главные кинопремьеры недели
В США снимут сериал о чернобыльской катастрофе
Шоу-бизнес

Пугачева в белом платье затмила невесту на свадьбе внука

Роскошный образ Примадонны поразил гостей
Шоу-бизнес

Молодая коллега родила после слухов о романе с Якубовичем

Красавица поделилась своим счастьем
Шоу-бизнес

Юлия Началова оскандалилась в Италии

Певица довела до истерики работницу заправки
Шоу-бизнес

Орбакайте публично заставила замолчать Преснякова

Певица воссоединилась с бывшим супругом

Гороскоп

Совет на выходные
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
"Иванушек International" преследует злой рок
Почему Пельш скрывает проблемы со здоровьем

Фоторепортажи

Соблазнительная Брежнева рассекает по Баку в смелом наряде
Российская модель посмеялась над Люком Бессоном
Собчак обставила Баскова и Гагарину
Роскошная свадьба внука Аллы Пугачевой

Спорт

Обидевший Сычева футболист налег на блинчики его мамы
Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео
Карпин со скандалом ушел с "Матч ТВ"

Регионы

Санкт-Петербург спасли от терактов на железной дороге
Воспитателя лагеря в Подмосковье обвинили в растлении детей
Нападение психа на женщину-полицейского потрясло Россию
Карликовый Граф Орлов изнасиловал даму в Сланцах
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru