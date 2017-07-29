Звезда "Игры престолов" судится из-за поборов с гонораров

Датский актер Николай Костер-Вальдау, известный фанатам сериала "Игра престолов" по роли Джейме Ланнистера, подал в суд на своего бывшего агента Джилл Литтман. Оказалось, что он подписался под обязательством выплачивать ей 10% своих гонораров до конца съемок легендарной киноэпопеи.

В мире. в котором разворачиваются события "Игры престолов", неофициальным девизом дома Ланистеров служит фраза "Ланистеры всегда платят свои долги". И исполнитель роли Джейме Ланнистера Николай Костер-Вальдау внезапно понял, что слишком много платит он, а не его персонаж.

Актер обратился в суд. Он утверждает, что бывший менеджер Джилл Литтман обманом заставила подписать его документы, по которым десятую часть своих гонораров он должен отдавать ей до конца съемок сериала. Эти условия значились в контракте за 2011 год и повторились в 2014 году, передает TMZ.

Костер-Вальдау отмечает, что между ним и его агентом существовала устная договоренность о выплате комиссии в размере 10%. Он уверяет, что не собирался переносить эти условия на бумагу, однако Литтман сказала, что официальная бумага нужна для оформления его рабочей визы в США, которая нужна ему как иностранцу.

Совсем по другому эта история звучит из уст Джилл Литтман. По ее словам, актер подписался на эти условия добровольно. И даже когда в 2015 году он захотел прекратить их сотрудничество, он пообещал, что будет платить ей комиссию за съемки в "Игре престолов" до тех пор, пока сериал не закончится, уверяет Джилл Литтман.