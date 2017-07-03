Раскрыт секрет высоких рейтингов "Пусть говорят"

Когда 3 июля 1928 года в продажу поступили первые телевизоры, никто и подумать не мог, какими станут передачи век спустя. Ток-шоу, музыкальные битвы, новости в режиме онлайн – все это сейчас кажется привычным делом. Как и выставление напоказ низменного.

Долгожительницей среди телевизионщиков считается программа, которая выходит в эфир более пяти лет. Среди таковых на российском экране – "Спокойной ночи, малыши!", "Смак", программа "Время", "Дом-2", "Модный приговор", "Пусть говорят". И в этом для профессионалов телевизионного рынка нет ничего странного.

Достаточно вспомнить представление о социальной роли женщины, внедренное еще немецким кайзером Вильгельмом II. Kinder, Küche, Kaiser, Kirche, Kleider – Дети, Кухня, Император, Церковь, Платья. А поскольку женщины являются преобладающей перед телеэкранами аудиторией, то и ориентируются создатели на их вкусы и интересы. Зачастую низменные.

"В чем секрет той же программы "Пусть говорят"? – задает риторический вопрос Dni.Ru психолог Вера Алейникова. – В потакании на протяжении уже 16 лет низменным страстям – посмотреть в замочную скважину, обозреть чужое белье, проследить за чужим скандалом, узнать про чужую драму".

Изначально шоу выходило под другими названиями – "Большая стирка" и "Пять вечеров". Но формат был прежним – простые люди и звезды на всю страну выворачивают душу, дерутся, скандалят, делят детей. Словом, показывают все то, что принято скрывать. Показывают, конечно, не безвозмездно, практически всем героям на программе платят – от 15 тысяч рублей плюс проезд и проживание в Москве, когда речь идет о рядовых гражданах, до 600 тысяч, как в случае с Линдси Лохан.

Семья дважды изнасилованной несовершеннолетней Дианы Шурыгиной за пять программ, например, получила, как писали, около 200 тысяч рублей. Причем, с героями всех ток-шоу заключают договоры, подразумевающие неучастие в конкурирующих телепроектах. Как правило, редакторы передачи сулят "добрую позитивную программу", обещают помочь в решении той или иной личной проблемы "адвокатов и депутатов".

"Интересно разобраться, почему люди на всю страну трясут грязным бельем – рассказывают про изнасилования, измены, аборты и избиения, – продолжает психолог. – Ведь программа закончится, а им предстоит вернуться в свои села и поселки и быть у всех на виду с такой "славой". Кем-то движет меркантильный интерес, кто-то хочет прославиться, иные наивно считают, что "на центральном телевидении найдут управу на обидчиков". И не думают, что телевизионщикам важна яркая картинка, а помогать людям – не их функция".

Выставление на продажу чужой боли, слез, беды, копание в грязном белье на виду у всей страны – это и есть формат, который приносит хорошие деньги. "Рейтинг делается на цинизме, грязи и потакании интересу публики к чужой жизни, – уверена психолог. – Увы, умные передачи мало кому нужны и интересны в современном обществе. Людям важнее жизнь чужих людей из телевизора, на фоне которой своя кажется не такой уж и страшной".

