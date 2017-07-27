В США снимут сериал о чернобыльской катастрофе

Известная американская студия HBO сообщила о намерении снять мини-сериал, посвященный аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Главную роль в картине исполнит британский актер Джаред Харрис.

Проект под названием "Чернобыль" будет состоять из пяти серий. Съемки сериала начнутся весной 2018 года в Литве, передает Variety.

Уже известно, что главную роль в картине исполнит британский актер Джаред Харрис, известный по сериалу "Агенты А.Н.К.Л.". Он сыграет ученого Валерия Легасова, вошедшего в правительственную комиссию по расследованию причин и ликвидации последствий аварии в Чернобыле.

Как подчеркнул один из создателей сериала Кэри Антолис, тема одной из самых крупных катастроф привлечет и взбудоражит аудиторию по всему миру. "Мы были убеждены, что эту необычайно реальную историю ужаса и искупления необходимо рассказать", – пояснил он.

Авария на Чернобыльской АЭС, которая расценивается как крупнейшая за всю историю энергетики, произошла 26 апреля 1986 года.Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.

В результате аварии погибли сотни людей. Более 115 тысяч местных жителей были в срочном порядке эвакуированы из зоны протяженностью около 30 километров. С тех пор город Припять, расположенный вблизи аварийной АЭС, остается совершенно пустым.