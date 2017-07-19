Кончаловский унизил премию "Оскар"

Андрей Кончаловский в интервью негативно высказался об американской кинопремии "Оскар". По мнению режиссера, этот конкурс напоминает McDonald's и России вообще стоит отказаться от участия в нем.

По словам Кончаловского, сейчас качество "Оскара" стало весьма сомнительным. "Я считаю, что сейчас "Оскар" – это McDonald's. В Америке делают продукт, а мировое кино – не продукт, это культура: российская, индийская, японская, румынская", – цитирует режиссера ТАСС.

Кончаловский подчеркнул, что не собирается возвращаться в российский оскаровский комитет. "В целом "Оскар" для меня не существует. Если бы я жил в Америке, возможно, хотел бы его получить, но зачем мне "Оскар" в России? Для чего? Что он даст?", – добавил он.

По мнению режиссера, России не стоит участвовать в этом конкурсе. "Никого не надо отправлять. Надо объявить санкции, пусть живут без нас", – заявил он.

Вместе с тем, Кончаловский согласился с тем, что интерес к российскому кино необходимо поддерживать на государственном уровне. "Это правильно. Мы потеряли зрителя, который интересуется российским кино, и воспитали зрителя, который смотрит американское. И ест попкорн. На показах своего фильма "Рай" я через Facebook попросил публику отказаться от попкорна", – отметил режиссер.

В интервью Кончаловский также затронул и тему своего ресторанного бизнеса, который он развивает вместе с братом Никитой Михалковым. По словам режиссера, сеть быстрого питания "Едим как дома" может открыться уже к концу 2017 года.